Prueba de Papanicolaou: ¿Necesito hacerme una si soy virgen?

Ser virgen no te hace inmune al cáncer cervicouterino, sin embargo, ¿cómo detectarlo, cuando aún no tienes relaciones sexuales? Duda razonable que te puede llevar a otro cuestionamiento, ¿quién debe hacerse el papanicolaou?

Si tienes ya los 21 años de edad, se recomienda que te realices el papanicolaou una, vez al año o cada 6 meses, aunque, al no tener sexo el riesgo de sufrir cáncer es bajo, así lo describe en un estudio Mayo Clinic.

¿El papanicolaou puede romper el himen?

Al ser una prueba que tiene como propósito extraer células del cuello del útero, los instrumentos que se utilizan sí pueden ocasionar el estiramiento y hasta el rompimiento de himen.

Sin embargo, debes saber que este tejido fino y carnosos ubicado en la entrada de la vagina, no puede ni debe determinar la condición de la mujer; es decir, no debe ser empleada como muestra de virginidad, esto porque hay mujeres que nacen con un himen tan “sensible” que puede parecer que no lo tienen.

Se deja de ser virgen cuando se decide tener relaciones sexuales (hay una penetración vaginal), ¡voluntaria!

El sangrado por rompimiento del himen, el dolor, la falta de placer no son muestras de virginidad, solo son parte de una educación que debe quedar atrás.

