Desarrolla tu agilidad y fuerza física con calistenia

La calistenia es un sistema de ejercicios físicos con el propio peso corporal; en el sistema el interés está en los movimientos de grupos musculares más que en la potencia y el esfuerzo. La palabra proviene del griego kallos (belleza) y sthenos (fortaleza).

El objetivo es la adquisición de gracia y belleza en el ejercicio. Es la belleza que tiene el cuerpo en movimiento. Además de ser una disciplina de entrenamiento que con el paso del tiempo está ganando mucha popularidad en el mundo del fitness, ahora se está considerando como deporte.

Los ejercicios realizados en calistenia se dividen en básicos (ejercicios comunes para el fortalecimiento de los músculos), estáticos (ejercicios avanzados que consisten en mantener una misma posición por algún periodo de tiempo, estos requieren mucha fuerza muscular) y dinámicos (ejercicios avanzados que consisten en el movimiento, se utilizan en “freestyle”, aparte de fuerza requieren gran agilidad y reflejos).

Si estabas buscando una opción versátil, divertida y efectiva de hacer ejercicio seguramente llegaras a la calistenia, muchos llegaron a esta opción para ejercitarse después de intentar otros métodos tradicionales como las pesas o máquinas con poleas que encuentras en los gimnasios o en versiones caseras, opciones que no suelen ser económicas y que a muchos aburren por su monotonía en vez de motivarnos.

Tipos de Ejercicios en Calistenia.

La precisión en los ejercicios aplica para todos los tipos de ejercicios que veremos ahora, desde el más sencillo hasta el más exigente y vistoso:

1. Ejercicios básicos.

Los ejercicios básicos en calistenia son aquellos que se practican con el fin de fortalecer los músculos, entre los más conocidos están las dominadas, sentadillas, flexiones o lagartijas. Son los ejercicios que permiten ganar la fuerza necesaria para lograr movimientos más avanzados, también te pueden ayudar a mejorar tu resistencia, aumentar volumen muscular o reducir grasa corporal, dependiendo de tus objetivos.

2. Ejercicios estáticos.

Estos son ejercicios avanzados en los que el objetivo es mantener una posición por un tiempo determinado con la mejor forma posible, estos son ejercicios complejos y que suelen requerir una gran fuerza muscular, los más conocidos son la Full Planche, Front Lever, Back Lever, L Sit, muchos en los anillos, entre otros con sus respectivas progresiones. Estos ejercicios suelen ser la meta de muchos calisténicos desde que eres principiantes y de las mejores muestras de fuerza y de un nivel avanzado en la disciplina.

3. Ejercicios dinámicos.

Los ejercicios dinámicos se diferencian mucho de los tipos anteriores en su ejecución, están más enfocados en el desarrollo de agilidad y reflejos. Son los que se pueden ver en la práctica de freestyle, en los que se hace uso de balanceos, giros y saltos en una barra o barras paralelas. Es un estilo muy vistoso por la velocidad y movimiento que se ven en las rutinas, también pueden incluirse movimientos básicos o estáticos aunque muchas veces con variaciones en las que se incluye el balanceo y coordinación con otros movimientos para encadenarlos y formar una rutina armoniosa.

Ventajas de la calistenia

Ya que conoces en qué consiste la calistenia podrás darte cuenta de las muchas ventajas que puede tener en comparación con otras formas de mantenerse en forma:

1. Puedes practicar calistenia en cualquier lugar.

Es sin dudas la principal ventaja y por la que muchos empiezan y continuan enamorados de la calistenia, puedes hacer una rutina perfectamente en tu habitación sin que requieras de mucho espacio, uno de los parques cerca a tu casa sería ideal para que lo practiques mientras disfrutas del aire libre.

2. Es gratis.

Muchas veces una las razones por las que la gente deja de ir al gimnasio es porque no pueden seguir pagándolo, en la calistenia eres el dueño de tu propio gimnasio, o sea, tu propio cuerpo. Por supuesto al iniciar no te caerá mal tener asesoría para crear unas buenas rutinas o mejorar tu alimentación o algunos implementos que te ayuden con ciertos ejercicios, pero en principio no es una actividad por la que tengas que pagar, lo que te dará la libertad de practicarlo tanto como quieras. Además, puedes ser creativo y hacer o encontrar en el parque todas las herramientas que puedas llegar a necesitar.

3. Muy pocos requisitos.

Por pocos requisitos se refiere tanto de tu parte como a implementos o espacios. No importa si nunca has practicado deporte, incluso, si tienes algún tipo de limitación física o lesión, te aseguro que encontrarás ejercicios que te permitirán tener mejoría tanto en tu apariencia como en tu estado de salud de acuerdo a tus necesidades y capacidades.

En cuanto a los implementos, no tendrás que hacer mayores inversiones, existe una gran cantidad de movimientos para los que solo necesitarás un suelo firme, para muchos otros necesitarás barras, seguro no te será difícil encontrar algunas en un parque o también puedes instalarlas en un tu casa, para lo que no requerirás mucho espacio. Puedes usar algunos elementos muy útiles como cargas, chaleco lastrado o bandas elásticas, todas son opciones económicas y pueden ser de ayuda cuando necesites aumentar la intensidad o quieras hacer más difícil algún ejercicio en el que deseas progresar.

4. Es muy divertido.

En la calistenia no te sentirás haciendo una actividad repetitiva y cuadriculada, seguro te divertirás aprendiendo nuevos movimientos y viendo como mejoras cada vez más en ellos, ese es uno de los aspectos más gratificantes de la calistenia, no estarás entrenando por entrenar o solo para verte con músculos más grandes, sino que estarás aprendiendo a hacer nuevos movimientos, llevando tu cuerpo a posturas y esfuerzos de los que te sentirás orgulloso por su dificultad.

5. Cambiará la forma en la que ves el mundo.

La calistenia es una forma de ejercitarse que cambiará muchos aspectos de tu vida a veces sin darte cuenta, empezarás a disfrutar más del aire libre, fortalecerás tu disciplina y compromiso con tus propias metas, sueles encontrar a más personas que lo practican, lo que además de ayudarte a mejorar tu vida social también te motivará a continuar y podrás compartir conocimientos con tus nuevos amigos. Además, verás como tu cuerpo mejora y se adapta a nuevas tareas, si eres constante, tu cuerpo se convertirá en uno capaz de hacer muchos movimientos avanzados que al iniciar no habrías imaginado, lo que te dará una sensación de seguridad y satisfacción inigualables.

Los Beneficios

• Mejora física global. Entrenar en el gimnasio conlleva hacer un circuito por diversas máquinas para así trabajar cada grupo muscular. La calistenia, sin embargo, trabaja el cuerpo a nivel global, abarcando todos los grupos musculares. Esto se reflejará en una tonificación corporal impresionante que mejorará tu aspecto físico.

• Mantiene activos los músculos. Es el deporte ideal para que estos tomen forma y se refleje en nuestro exterior pero también mejoraremos en nuestro interior, pues los músculos estarán más fuertes y con mayor elasticidad.

• Mejora la resistencia. Aunque a priori puede parecer una actividad difícil, con el tiempo el cuerpo te irá pidiendo más. Esto favorece la resistencia muscular y podrás ir alcanzando otras cargas.

• Quema de grasas. Puedes creer que este es un ejercicio tranquilo, pero es ideal para quemar grasas debido a su intensidad. Los ejercicios estáticos son ideales para ello y por tanto para bajar de peso. Aunque si este es el objetivo que alguien busca, la Calistenia no debería ser su actividad principal, sino escoger otras modalidades.

• La flexibilidad. Esta se potencia cuando los músculos se ejercitan a su punto máximo, lo que sucede con la Calistenia. Ayuda en la lucha contra el sedentarismo y la atrofia muscular.

• Mejora la postura corporal. En muchas ocasiones, tomar una mala postura corporal va relacionada con algún dolor muscular. Nuestro propio cuerpo para protegerse de este dolor adopta una postura no correcta que a la larga nos puede dar más problemas. La Calistenia ayuda a mejorar estas posturas pues gracias al intenso trabajo en la musculación, evitará dolores.

• Se fortalecen las articulaciones. El movimiento que este ejercicio requiere fortalece las articulaciones y mejora su activación, lo cual implica un menor riesgo de lesiones.

• Mejora el ánimo. Y como todo tipo de ejercicio, no podíamos pasar por alto el hecho de que la Calistenia libera endorfinas y serotonina que producen sensación de bienestar y felicidad.

Sal al parque, a la playa, o en tu propia casa y disfruta de estos ejercicios.

