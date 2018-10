Desaparece familia en Irapuato

Nancy Aidé Ceja López, Monserrat Frausto, Marisela Rodríguez, Moisés Valadez y Alfredo Rayas, salieron el sábado rumbo a un palenque conocido como “Las Monjas”

Cinco personas salieron el pasado fin de semana de Irapuato, Guanajuato para dirigirse a trabajar a Celaya y ya nunca regresaron.

Desde entonces sus familiares los buscan con desesperación y angustia, por no saber nada de ellos.

Se trata de Nancy Aidé Ceja López, Monserrat Frausto, Marisela Rodríguez, Moisés Valadez y Alfredo Rayas. Ellos salieron el sábado rumbo a un palenque conocido como “Las Monjas”.

Pues sí de hecho yo no sabía, hasta el martes que me llamó una sobrina para preguntarme por mi hermana. Yo me estuve comunicando con mi hermana y con su pareja y no nos contestan, nos mandan a buzón”, comentó la hermana de Marisela Rodríguez.

En el palenque ‘Las Monjas’ trabajan Nancy y Monserrat, en tanto, Moisés se dedica a pelear gallos y Marisela lo acompañaba. al igual que Alfredo.

Estamos muy preocupados, que no sabemos nada de ellos, no contestan los celulares y quisiéramos saber dónde están, qué pasa, porque son muchos los que iban como para que desaparezcan de un momento a otro”, dijo la madre de Moisés.

Las autoridades no les dan razón y por su cuenta tratan de indagar, a pesar del riesgo que ello significa.

Pues que se muevan, nos den una respuesta, nos digan realmente algo porque pues vamos y preguntamos y siempre dicen que nada”, se quejó la sobrina de una de las desaparecidas.

La denuncia ante el Ministerio Público fue interpuesta desde el lunes. Hasta ahora ninguna autoridad ministerial ha dado información al respecto.