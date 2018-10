“Hoyosío” un peligro por tanto bache

Le sigue apostando al diálogo “Gober”

Hasta los consultorios están asaltando

Avalan la chamaba del ex del Aguah

“Hoyosío” un peligro por tanto bache…Y el que terminó por reconocer que Hermosillo está en un peligroso bache, de ahí que de nuevo se le conozca como “Hoyosío”, es el director de Tránsito Municipal, Jesús Durón Montaño, al “apechugar” que las malas condiciones en que se encuentran la mayoría de las calles, es lo que ha provocado un alza en la incidencia de accidentes viales. De ese pelo.

En lo que es una postura de aceptación con la que Durón Montaño de alguna manera “apechugó” que ese bacherío ya se ha vuelto mortal por necesidad, al ejemplificar los dos últimos casos que se han registrado, de motociclistas que cayeran en esa clase de hoyancos y no han vivido para contarlo, uno en el sector Norte de esta Ciudad del Sol y otro en la colonia las Granjas, mismos que consternaran a la población.

De ahí que Jesús Alonso exhortara a los conductores de motocicletas, automóviles y bicicletas, a entre otras cosas a reducir la velocidad y utilizar casco o cinturón al manejar, por como las vialidades se ha convertido en unas verdaderas trampas, sobre todo de noche, por la deficiencia que de pilón hay en el alumbrado público, por todavía no colocarse en su totalidad el sistema de luces led. ¿Cómo la ven?

Pero por encima de que el consciente funcionario esté llamando a conducir con precaución y adelantara que harán una campaña para promover el uso del cinturón y el casco entre los que usan esos vehículos, con la consabida amenaza que de no hacerlo se harían acreedores a la consabida aplicación de una infracción, ciertamente que no se ve una coordinación preventiva con las demás instancias municipales.

Si se toma en cuenta que a los que les ha faltada hacer su parte para remediar esa deficiencia, es a quienes directamente les compete solucionar esa problemática representada por ese hoyerío, mismo que quedara después de las últimas lluvias, como sería a los de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), de la que es titular Eufemio Carrillo Atondo, por lo lentos que se han visto. ¡Zaz!

Y es que además de esos baches que hay por todos lados, resulta ser que además algunos bulevares todavía lucen aterregados o llenos de la tierra y arena, que dejan las corrientes pluviales, como por ejemplo en el Solidaridad, en el tramo del Cárdenas hacia delante, lo que pone en riesgo extra de un derramamiento a los automovilistas, pero pues es hora de que todavía no los han limpiado. ¡Ups!

Aunque no hay que ir tan lejos para exhibir esa indolencia de Carrillo Atondo y sus malas compañías, como lo demuestra que por más de 15 días mantuvieran bloqueados uno de los carriles de la céntrica y transitada calle Jesús García, casi con bulevar Luis Encinas, después de reparar varias alcantarillas, y es que hasta ayer todavía estaban quitando las barras preventivas que habían colocado. De ese tamaño.

Más menos sí ha estado el atraso y rezago de los de la Cidue, de lo que se intuye el porque nomás no se ha visto mucho avance del programa de bacheo que ayer relanzaran y del que hasta hora ha sido casi nulo el resultado, de ahí el porque no se tenga ni idea, del para cuándo lo vayan a terminar, lo que deja entrever el porque Durón ya “se pusiera el huarache antes de espinarse”, para no quedar en entredicho. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le sigue apostando al diálogo “Gober”…La que se está confirmando, que le ha seguido apostando al diálogo, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está el que ayer por la tarde sostuviera un encuentro muy plural con alcaldes del Sur del Estado en Palacio de Gobierno, para reiterarles su voluntad de trabajar en equipo para beneficio de los ciudadanos, sin distingos políticos.

Así dan cuenta que estuvo esa acercamiento de Claudia con los presidentes municipales de Empalme, Cajeme, Navojoa, Etchojoa, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto, Rosario de Tesopaco, Bácum y Quiriego, en aras de refrendarles que en el Gobierno del Estado tendrán un aliado para respaldarlos a la hora de atender las necesidades más prioritarias de sus regiones y por ende de sus representados. ¡Órale!

En lo que es una positiva encerrona en la que manejan que mucho tuvo que ver el secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella, con lo que se denota que ha continuado haciendo su chamba, al momento de cabildear para que se concreten ese tipo de puentes de comunicación y se de una interlocución, con el fin de que a Sonora y sus municipios les vaya bien, a partir de fomentar un trabajo coordinado. ¡Qué tal!

Casi por nada es que en esa reunión hicieran acto de presencia los “presimunes” de Bácum, Rogelio Aboyte Limón; Pablo Mariscal de Cajeme; Flora Lina Mungarro Garibay de Benito Juárez; Jesús Mendívil de Etchojoa; María del Rosario Quintero Borbón, de Navojoa; Miguel Javier Genesta Sesma, de Empalme; Karina Valenzuela Mendívil, de Rosario Tesopaco; y Leonardo Flores García, de Quiriego.

O séase que así está ese nivel de polaca que está haciendo Pavlovich Arellano, por encima de las clásicas grillas partidistas que algunos han intentado propalar, a la hora de sentarse a la mesa con los munícipes en cuestión, pa´ ver de a cómo le van hacer para operar en conjunto y entrarle a las problemáticas más urgentes con las que se han topado a su llegada, que principalmente tienen que ver con la falta de “lana”.

Y para seña está el que varios ya han tenido que recurrir al crédito, por no contar con la liquidez ni para siquiera abastecer de gasolina las patrullas, como fuera en las municipalidades navojoense y obregonense, de ahí que muy seguramente que aprovecharon esa dialogada, para entre otras cosas también pedirle a la Mandataria que les adelante algo para el próximo pago de los aguinaldos. ¿Será?

Mientras que por otro lado hasta acordaron hacer un llamado de manera conjunta a la Federación, para que les envíen recursos extraordinarios y así poder atender a la llamada Caravana Migrante que viene en camino, y que es conformado por más de 7 mil centroamericanos que quieren llegar a los EU.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hasta los consultorios están asaltando…Pa´ que vean el como está ya la inseguridad en esta Capital, ahí tienen la “recetada” o asaltada que ahora le dieran a un doctor de la sucursal de la farmacia Benavides, ubicada en la esquina de la calle Isidro Olvera y bulevar José María Morelos, en la colonia Modelo a quien el pasado martes por la noche lo sorprendieran un par de ladrones. Ni más ni menos.

Porque así estuvo ese sonado atraco cometido en esa botica localizada en un céntrico sector, que es de los de mayor movimiento, pero ni eso fue impedimento para que dos sujetos irrumpieran en el área del consultorio y despojaran de sus pertenencias al galeno de nombre, Jesús David, entre ellas hasta su auto, un vehículo de la marca Chevrolet, línea Chevy, modelo 2003, color dorado. ¡Ñácas!

Eso luego de que los sujetos ingresaran al lugar y no precisamente para que los consultaran, sino de manera violenta y obligando al atracado médico a tirarse al piso, para proceder a saquearlo y después huir en el mismo carro que le quitaron, por lo que así es que le robaran impunemente, porque por más que los buscaron en esa zona, simplemente no los ubicaron, al en un momento haber desaparecido. A ese grado.

En lo que es otro hecho delictivo que vuelve a exhibir a los operativos de la Policía de Hermosillo, de la que es Comisario General, Luis Alberto Campa Lastra, porque eso de nuevo vuelve a evidencia que falta más presencia policial, con la finalidad de inhibir esa clase de delitos, y es que si ya se están presentando en esos lugares tan concurridos, que les puede esperar a los que están instalados en las orillas. ¡Glup!

Al ser un síntoma más de que esos delincuentes ya no se están deteniendo ante nada y más porque ven que la “Polichota” pasa cada caída de casa, de ahí que ahora les estén cayendo hasta a esa clase de “doítores” populares, en los momentos en que saben que no tienen pacientes, de lo que deducen que primero los “estudian” o “fildean”, como dicen los malandros, para luego “bajarlos” en sus bienes.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Avalan chamaba del ex del Aguah…Al que vaya que le queda aquello de que, ¡lo del agua al agua!, es al ex director de Agua de Hermosillo (Aguah), Renato Ulloa Valdez, por el reciente reconocimiento que le hiciera quien lo reemplazara, como es María Victoria Olivaría, al avalar que recibió un organismo operador bien administrado, contrario a lo que se acostumbraba en el pasado.

De ahí que la propia funcionaria del nuevo trienio gobernado por el partido Morena dijera que no le encontró ningún pero al trabajo desarrollado por Renato, y que por el contrario hay áreas de esa paramunicipal en las que puede eficientarse aún más la operatividad, a partir de que tres años no son suficientes para llegar al funcionamiento ideal, por lo que así estuvo la aprobada que le diera.

Por ser una “palomeada” que de alguna manera viene a explicar el porque en su momento hasta el Consejo Ciudadano de Aguah abogó por la permanencia o repetición de Ulloa Valdez en ese cargo, a partir de los buenos resultados que había dado y que lo respaldaban, por como llegara a “nivelar las aguas” en esa dependencia, a partir del saneamiento que emprendieran para hacerla más eficiente.

Ante lo que está de más el apuntillar, que es una de las contadas áreas municipales que se salvaran de la anterior gestión priísta, siendo la otra la de Seguridad Pública, en el periodo de Jorge Andrés Suilo Orozco, y es que después de que anteriormente era vista como una “caja chica” o más bien grande del municipio, finalmente lograron “ponerla más que tabla$” y además mejorando el servicio. Así el dato.

A ese punto está el avance que le reconocieran a Ulloa y de parte de un gobierno municipal de siglas partidistas diferentes, que es lo que le da más valor, derivado de ese saldo a favor con que terminara.

Correo electrónico: [email protected]