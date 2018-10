Se “roba” el show Matías Almeyda

Matías Almeyda se robó los reflectores en el estreno de “Chivas La Película” en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

El argentino llegó acompañado de su familia y los aficionados presentes se rindieron en gritos y aplausos para el hombre que terminó con la sequía rojiblanca, con una Liga y dos títulos de Copa MX.

“Es todo un orgullo poder estar acá. Es un honor haber sido parte de esta historia, de este mensaje social que se va a mostrar. No he visto la película, Dios quiera que haya quedado algo bien positivo.

“La invitación a venir fue de parte de los chicos de Chivas TV, de Amaury (Vergara) y obviamente que acepté”, dijo Almeyda.

El técnico desfiló por la alfombra roja mientras atendía a los seguidores de las Chivas, mientras escuchaba que le pedían volver al banquillo de Chivas.

“El diálogo sigue estando y no tengo problemas con nadie, todo lo que tuve que decir lo dije de frente”, dijo el estratega.

“Las salidas no siempre son agradables. Lo importante es que hay diálogo y todo quedó ahí, no se puede opacar una salida con todo lo bueno que se hizo de ambas partes”, aseguró.

“¡Chivas! ¡Chivas!” se escuchó por parte del público, aproximadamente unas 100 personas, que con playeras puestas o en mano buscaron un autógrafo de los jugadores, como Javier López, Jair Pereira, Jesús Sánchez, Orbelín Pineda, Isaac Brizuela, Edwin Hernández, Carlos Salcido, Alan Pulido, entre otros.

Los directores Iván López Barba y Rubén R. Bañuelos también desfilaron por el encarpetado, así como Amaury Vergara, vicepresidente y director general de Grupo Omnilife, y José Luis Higuera, director general del club deportivo Guadalajara.

“Siempre innovar con la afición y darles el mejor producto (ese es nuestro compromiso). Creo que van a tener un gran producto, no es un documental deportivo, no es una película, es una mezcla de ambas cosas.

“Creo que lo van a disfrutar muchísimo, queda para la posteridad y es un recuerdo inigualable. Seguimos innovando”, dijo Higuera.