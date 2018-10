Remontan Celtics marcador y ganan

Jayson Tatum anotó 24 puntos y los Celtics de Boston remontaron una desventaja de 16 tantos para imponerse 101-95 al Thunder de Oklahoma City, que no ha ganado en la campaña.

Marcus Morris agregó 21 unidades, el dominicano Al Horford anotó 19 y Kirie Irving contribuyó con 15 a la causa de los Celtics.

Paul George sumó 22 tantos por Oklahoma City, pero atinó apenas siete de 22 disparos. Russell Westbrook contabilizó 13 puntos, 15 rebotes y ocho asistencias, si bien encestó sólo cinco de 20 tiros.

El Thunder y los Cavaliers de Cleveland son los únicos equipos que no han ganado en la nueva campaña de la NBA.

Morris logró un triple a 27 segundos del final para dar una ventaja de 98-95 a los Celtics, que no volvieron a mirar atrás.