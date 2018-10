Reconoce dirigente nacional del PRI lucha de mujeres por la igualdad

Con motivo de la conmemoración del 65 aniversario del voto de la mujer en México, Claudia Ruiz Massieu, encabezó el foro “Historia y Prospectiva de la participación política de las mujeres”, en compañía de la gobernadora Claudia Pavlovich

Las mujeres sonorenses y mexicanas han recorrido un largo camino en la lucha por la igualdad de condiciones en la política de nuestro país, pelea en la que aún hay mucho por hacer, señaló Claudia Ruiz Massieu, durante el foro “Historia y Prospectiva de la participación política de las Mujeres”.

Con motivo de la conmemoración del 65 aniversario del voto de la mujer en México, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante su visita por Sonora, indicó que en la historia de México destacan muchas mujeres que han luchado por alcanzar la equidad de género en distintas áreas, y gracias a ellas se han alcanzado grandes logros para el sector en México.

Al evento asistieron más de 300 mujeres, destacando además la participación de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, Hilda Flores Escalera, presidenta nacional del Organismo Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI); las senadoras Beatriz Paredes Rangel y Sylvana Beltrones Sánchez; Dulce María Sauri Riancho, diputada federal; Cristina Morales Sánchez; y la doctora Mireille Rucatti Velázquez.

La presidenta del CEN del PRI resaltó que aún queda mucho por hacer para lograr la paridad e igualdad de género en México, sin embargo, con el empuje y que les caracteriza a las mujeres, poco a poco se logrará.

Ruiz Massieu dijo que con la huella que han dejado muchas de las mujeres priístas se logrará tener un mejor futuro, y expresó su idea de cómo podría ser nuestro país en 20 años después, con un país más equitativo para las mujeres en la política.

“Para consolidar esa cultura de igualdad, la solidaridad, la generosidad con otras mujeres; asumirnos que cada puerta que abrimos, cada brecha que cerramos en lo personal, debe ser una puerta que abrimos y una brecha que contribuimos a ensanchar para muchas mujeres.

“Pero eso de aquí a 20 años nadie nos los va a regalar, sólo nosotras podemos hacer realidad esa visión de un verdadero cambio, de un verdadero logro de igualdad sustantiva en nuestro país en 20 años, en una sola generación”, afirmó.

Por su parte, Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora de Sonora, acompañada de la senadora Silvana Beltrones Sánchez, mencionó que aún en la actualidad, las mujeres tienen que luchar contra la violencia política de género, hecho que le tocó vivir en su camino a convertirse mandataria estatal, acto en el que tuvo que dejar a un lado las críticas para convertirse en la primera gobernadora de Sonora.

“Por esas mujeres que están ahí, que todavía no tienen un trabajo digno, bien remunerado, por esas mujeres que están ocultas, detrás de una cara, de un hombre que dice que las quiere y no las quiere, por esas mujeres yo voy a seguir luchando, porque yo llegué aquí siempre lo dije no sola, yo llegué al lado de muchas mujeres, que muchos hombres decían que no me iban a dar su voto, que Sonora no estaba preparado para ser gobernado por una mujer”, subrayó.

Pavlovich Arellano destacó también la lucha de las mujeres en la historia de México, pero sobre todo del ejemplo que siempre ha tenido tan presente, el de su madre, Alicia Arrellano Tapia, quien le enseñó los valores y la valentía para destacar en un mundo en el que las mujeres casi no tenían cabida.

“Alguien a quien no puedo dejar de mencionar que es la primera mujer senadora de este país, junto a María Lavalle Urbina, la primera mujer alcaldesa en Hermosillo, la primera en mi corazón y quien me ha forjado en la lucha, en la honestidad y en el compromiso del servicio a los demás, a mi madre, Alicia Arellano de Pavlovich a quien le mando un beso desde aquí”, apuntó.