Podrían quedarse sin Isssteson

Son 14 organismos municipales y estatales que adeudan cuotas y aportaciones, así como seis más que no han firmado el convenio

Un total de 14 organismos municipales y del Estado en Sonora que adeudan cuotas y aportaciones a Isssteson, así como seis más que no han firmado el convenio de servicios, serán dados de baja de la atención médica y prestaciones a partir de la primera semana de noviembre de este año, en caso de no cumplir sus compromisos con el Instituto.

El director general de Isssteson, Pedro Ángel Contreras López, informó que por órdenes de la Junta Directiva, y como medida preventiva, el Instituto envió a finales de septiembre una notificación a dichos organismos, con un plazo de 30 días naturales, exponiendo a cada uno su caso específico y solicitando un acercamiento para regularizar adeudos o bien la formalización de un convenio, y a la fecha ninguno ha atendido la petición.

La Comisión Estatal del Agua en Empalme y Vícam, Oomapas Nogales, Itesca, Itescan, Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco, Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, Promotora Inmobiliaria de Hermosillo y el Consejo Sonorense Regulador del Bacanora son organismos que tienen adeudos con Isssteson.

También figuran en la lista de deudores al Instituto la Administración Portuaria Integral de Guaymas, el Fondo de Operaciones Sonora SI, Alumbrado Público de Hermosillo, Servicio Nacional del Empleo y Comité de Inspección Pecuaria.

En cuanto a aquellos que aún no han firmado el convenio de servicios con el Instituto, figuran el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Servicio Nacional del Empleo de Sonora, el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, así como Oomapas de esa frontera.

Contreras López explicó que en ambos casos, de no obtener la Institución una respuesta a partir de la primera semana de noviembre de este año, los trabajadores de dichos organismos, así como del municipio de San Luis Río Colorado, y sus familias, se verán afectados al suspenderse la atención médica y servicios de Isssteson.

La Junta Directiva de Isssteson es integrada por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Sonora, miembros de los Sindicatos de trabajadores del Estado (SUTSPES) y de la Sección 54 del SNTE, así como por el Director General del Instituto, Pedro Ángel Contreras López