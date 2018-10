Piden intervención de autoridades estatales

Trabajadores sindicalizados de la empresa requisada Sictuhsa, se manifestó frente a Palacio de Gobierno para solicitar reunirse con el secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella, para que intervenga ante problemática de divisiones.

El secretario general del Sindicato de Sictuhsa, Manuel Quiñones Leal, acusó que Javier Villarreal y Héctor Robles, dirigentes de la CTM en Sonora y Hermosillo respectivamente, se han inmiscuido en un cambio de dirigencia ilegal en el sindical de Sictuhsa, además de no estar en época de elección.

Aseveró que de manera ilegal convocaron a una asamblea que se realizó el 21 de octubre, a la que asistieron cerca de 70 personas, de los casi 700 sindicalizados de Sictuhsa, lo cual apenas es el 10 por ciento y se necesita las dos terceras partes para el quórum, además de que no hubo alguien que diera fe y legalidad para hacer la convocatoria.

“Todo empezó desde antes, pero a partir de la requisa este grupo aprovechó para confundir a los compañeros contando noticias que no eran, nosotros le pedimos a los compañeros calma y tranquilidad, pero trataron de causar revuelo y jalar gente hacia su lado”, indicó.

Recordó que aún existe el emplazamiento a huelga el cual se cambió para el próximo lunes 29 de octubre a las 05:00 horas y el día de hoy habrá una audiencia a las 11:00 horas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

“Si en estos momentos hay un buen arreglo, no tenemos ningún problema en desfasarla (huelga) para continuar con las negociaciones, que lo único que se pide es que se pague Infonavit e IMSS; pero los compañeros están preocupados porque no saben quién va a pagar, pero el día de mañana (hoy) que esté esta audiencia vamos a despejar un poco estas dudas porque Sictuhsa no se ha presentado a las audiencias”, expuso.

Pidió a las autoridades que no se presten y autoricen la toma de nota para el cambio sindical promovido principalmente por Héctor Robles, así como Apolinar Castillo, actualmente secretario del Trabajo y Conflictos Laborales del Sindicato de Sictuhsa.