Pide Luis Gerardo Méndez congruencia

El actor afirma que es importante detenerse a reflexionar sobre esta situación porque hay que erradicar de raíz todo este racismo y clasismo que tenemos

En medio de la coyuntura por el pase de la caravana migrante por México, Luis Gerardo Méndez pide congruencia y que los mexicanos no actúen guiados por el rechazo, como lo ha hecho el gobierno de Donald Trump con la comunidad latina.

“Todo lo que exigimos, que estamos pidiendo y que nos indigna, lo estamos haciendo ahora. Es importante detenernos a reflexionar en eso porque hay que erradicar de raíz todo este racismo y clasismo que tenemos.

“Para hacerlo hay que empezar a hablar de ello porque es un tema tabú, nadie lo acepta y es un momento oportuno de ponerlo sobre la mesa”, dijo el actor.

En ello coincide el director y guionista Kyzza Terrazas, quien junto al protagonista de Club de Cuervos presentaron la película Bayoneta dentro del Festival Internacional de Cine de Morelia.

“La extranjería, la migración, vivir en las sombras, extraerte de tus raíces y tal es un tema que siempre me ha interesado. No es un tema nuevo, en años recientes está todo el tema de otro tipo de migración, africana, de Siria y todos los refugiados.

“Lo que sí es pertinente a los tiempos recientes es todo este doble discurso que hay en este País en el que por un lado le exigimos a Trump que deje de proponer un muro, pero bajita la mano nosotros tenemos uno en la frontera sur y nos comportamos, como Estado, de una manera racista y poco solidaria con nuestros vecinos del sur”, compartió Terrazas.

La cinta, protagonizada por Méndez, retrata a Miguel Bayoneta Galíndez, un boxeador tijuanense retirado, que termina viviendo en Filandia, que por cuestiones del destino debe regresar al ring y con eso enfrentar los demonios que lo llevaron al aislamiento y lejos del deporte.

“Esta película lo que explora y lo que trata de hacer es poner al espectador en el viaje de Miguel. Es muy sensorial, puedes darte una idea de lo que le está pasando a este personaje, de estos lugares donde está, los sonidos que escucha y los personajes que conoce. Y nunca termina de sentirse en casa.

“Entender la vida del migrante y cómo es tratar de estar en otro lugar para tener una vida mejor”, sostuvo el actor.