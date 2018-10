Pedirán apoyo federal  para atender migrantes

La mandataria estatal, Claudia Pavlovich y los ediles del sur de Sonora, pedirán recursos extraordinarios para atender a los integrantes de la caravana

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y alcaldes del sur de Sonora acordaron hacer un llamado de manera conjunta a la Federación, para que envíen recursos extraordinarios a fin de atender a las personas que forman parte de la caravana migrante que pudiera llegar al estado.

En reunión de trabajo, donde se destacó la voluntad de cooperación y respeto entre los alcaldes del sur y la gobernadora, los ediles de Cajeme, Bácum, Benito Juárez, Etchojoa, Navojoa, Empalme, Rosario Tesopaco, San Ignacio Río Muerto y Quiriego hicieron peticiones en materia de seguridad, infraestructura y servicios públicos, en tanto la Gobernadora expresó su voluntad para integrar en forma coordinada el presupuesto del siguiente año.

Al referirse a la situación de la caravana migrante, la titular del Ejecutivo Estatal explicó que Sonora ha demostrado ser un estado es solidario que apoyará humanitariamente a sus integrantes que transiten por la entidad, sin embargo se requiere apoyo de la Federación, porque algunos pudieran considerar quedarse en el Estado.

Acompañada por el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, Pavlovich Arellano indicó que frente a esta situación es necesario trabajar Estado y Municipios de forma unida para pedir la intervención de la Federación a través del Fondo para Migrantes y para brindar un trato digno.

Sergio Pablo Mariscal, presidente municipal de Cajeme, respaldó el llamado de la mandataria estatal para que de manera conjunta acudan ante el Gobierno Federal y se canalice el apoyo necesario para atender a los migrantes a su paso por Sonora.

“Es oportuna la propuesta que está haciendo la gobernadora en términos de poder hacer requerimientos de recursos especiales y extraordinarios al Gobierno Federal, para que Sonora y los Municipios como un solo bloque requiramos estos recursos”, indicó el alcalde de Cajeme.

En la reunión, Pavlovich Arellano manifestó que trabajará de la mano con los alcaldes para conformar el presupuesto del siguiente año en beneficio de todos los sonorenses.

“En mi tienen a una aliada, yo en todo este tiempo he ido tocando las puertas que he podido tocar y hemos salido adelante, y así le vamos a seguir haciendo, porque no hay de otra, pero juntos, y que ustedes nos digan las prioridades que tienen”, subrayó la titular del Ejecutivo en Sonora.

Patricia Sulema Magallanes Lugo, alcaldesa de San Ignacio Río Muerto, agradeció el apoyo que su Municipio ha recibido del Gobierno del Estado, principalmente durante las precipitaciones que causaron afectaciones en semanas pasadas.

“Les agradecemos que hayan estado allá con nosotros y también el apoyo que nos brindaron en ese momento, que por cierto a nosotros nos sirvió de mucho”, expresó la alcaldesa de San Ignacio Río Muerto.

A la reunión asistieron además los alcaldes Rogelio Aboyte Limón, de Bácum; Flora Lina Mungarro Garibay, de Benito Juárez; Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, de Etchojoa; María del Rosario Quintero Borbón, de Navojoa; Miguel Francisco Javier Genesta Sesma, de Empalme; Karina Valenzuela Mendívil, de Rosario Tesopaco; y Leonardo Flores García, de Quiriego.