Cesan a la funcionaria “Lady Baches”

$acan a flote a ex del DIF Hermosillo

Sigue perdido el Comisario de Policía

Reprueban en seguridad los del ITH

Cesan a la funcionaria “Lady Baches”…La que sí que murió como el pez, es decir, por la boca, como dice el dicho, es la hoy ex Coordinadora de Bacheo del Ayuntamiento morenista de Obregón, una tal Laura Duarte, a la que no por nada ya bautizaran como la “Lady Baches”, luego de ser cesada por mofarse y decir: “Trátenme bien porque si no no mando a bachear su colonia”. ¿Cómo la ven?

En lo que es una arrogancia que terminara por costarle la chamba, en la que apenas tenía una semana, derivado de ese desatinado comentario que hiciera esa ex funcionaria menor, luego de que a través de las redes sociales del Internet publicara esa expresión, con la que condicionaba su función, a que debía ser tratada “con pincitas”, para sólo así llevar a cabo su trabajo, cuando era su obligación. ¡Vóitelas!

De ahí que por más que después que la ahora corrida de Laura intentara justificarse, al escudarse en que esas alardeadas las había hecho en una reunión de amigos y a manera de broma, ciertamente que también es de sobra conocido aquello de que, ¡entre broma y broma, la verdad se asoma!, razón por la cual es que el alcalde cajemense emanado de Morena, Sergio Pablo Mariscal, no se la perdonará y la diera de baja.

Y por si quedaran dudas el Oficial Mayor de esa Comuna obregonense, Jesús León Félix, remató diciendo que es un exceso verbal que no puede pasarse por alto, así sea a nivel de “guasa”, porque como servidores públicos están obligados a mostrar un comportamiento respetuoso y digno a favor de los ciudadanos, de ahí el porque tuvieran que hacerla pagar el precio de su inexperiencia. Ni más ni menos.

Ciertamente que Mariscal Alvarado y los representantes gubernamentales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) son de los que más que nadie deben aplicar el ¡cero tolerancia!, como por ejemplo en esos casos, a partir de las promesas de campaña que hicieran, de que representarían un gobierno diferente, precisamente para desterrar esas prácticas que agravian a la ciudadanía. ¡Palos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

$acan a flote a ex del DIF Hermosillo…Con todo y que son unas denuncias o ventaneadas que ya se han vuelto cíclicas al inicio de cada administración municipal, cuando se trata de alcaldes surgidos de partidos políticos contrarios, pero lo que sí que está de llamar la atención, es lo que “quebrado” y desorganizado que reportan que encontraran al DIF Hermosillo. De ese tamaño.

Pues en base a lo destapado y ventilado por la nueva titular de esa dependencia, Bernardeth Ruiz Romero, según esto la hallaron en estado cata$trófico, entre otras cosas con unos deudone$ a proveedores y sin la posibilidad de conocer en qué aplicaron o destinaron el presupuesto, ya que los archivos contables de abril del 2018 para atrás no aparecieron por ningún lado. Así el caos que sacaran a flote.

Y tan deben tener maldad los que se fueron, que Ruiz Romero apuntillara, que al que en el periodo de los primeros 30 días requirieron para que aclarara esas evidentes “cuenta$ mocha$”, es al director de esa instancia, Juan Rodolfo Platt Chávez, pero simplemente se hizo el occiso, por no decir más feo, al no presentarse, de ahí que ya dieran parte a la Contraloría Municipal, por esas tanta irregularidades. ¡Zaz!

Así está el quebranto financiero y en todos los sentidos, en el que manejan que Platt Chávez dejara a esa áreas en la que cobraba, y muuuy bien, por entre otras anomalías aparecer adeudos por más de $3 millones de pesos y una serie de saldos sin comprobar; en tanto que en cinco cuentas bancarias únicamente aparecieron $351 mil pesos, por lo que bajan el cero y nomás no les toca. Así el desgarriate.

Sin embargo lo más condenable es que por más fallas con tintes de ratería$ que detecten los que van entrando, a final de cuentas no pasada nada, por nunca de los nuncas proceder en consecuencia, porque contra la anterior gestión municipal por el estilo solamente amenazaron, pero jamás le fincaron responsabilidades a ningún ex funcionario, de ahí que se de por descontado que pasará lo mismo. ¿Será?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sigue perdido el Comisario de Policía…Quien dan cuenta que ha continuado muy perdido, es el Comisario General de la Policía Municipal de Hermosillo, Luis Alberto Campa Lastra, como lo denota el que ni siquiera diera la cara para explicar el presunto rapto de una menor en la colonia La Caridad, al Norte de la ciudad, de aproximadamente 10 años de edad. De ese vuelo.

Ya que de acuerdo a testigos y a partir del reporte que hicieran al número de emergencia del 911, según esto a media mañana privaron de su libertad a la infante, en las calles Lucrecia Ruiz de Ayón y Francisco I. Madero, del citado barrio, luego de que un par de sujetos la subieran a la fuerza a la cajuela de un vehículo tipo sedán, de color dorado, de modelo atrasado, de la línea Focus, el cual desapareció. ¡Zaz!

Por lo que así está el hermetismo con que han manejado ese presunto secuestro de esa pequeña, que obviamente que le viene a abonar al creciente ambiente de inseguridad que de por sí ya hay en esta Capital, porque en primera instancia no se había aclarado la veracidad del mismo, con toda y la gravedad que implica, por ser de esos eventos de alto impacto que provocan zozobra entre los ciudadanos.

No obstante y que las circunstancias sobre esa supuesta raptada hacían urgente el que salieran a informar y aclarar, partiendo del escándalo que se hiciera en ese sector, por los operativos que montaran en las colonias aledañas, pero sin ubicar a la dizque víctima, aunque por otro lado tampoco denunciaron la desaparición de alguna niña por las familias que habitan en esas latitudes. Así de raro el asunto.

Aunque por encima de la realidad de esa secuestrada, lo único cierto es que sirviera para evidenciar lo replegado que ha estado Campa Lastra desde su llegada, en cuanto a lo que ha sido su actuar, por como prácticamente ha pasado desapercibido, a pesar de que lo primero que prometiera, es el que incrementaría la presencia policíaca, pero llegada la hora ha resultado todo lo contrario. A ese punto el fiasco de inicio.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Reprueban en seguridad los del ITH…En una más que tiene que ver con puntos malos o deficiencias escolares, la que acaba de quedar en entredicho es la inseguridad que priva en el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), cuyo director es Adolfo Rivera Castillo, al aflorar que con una facilidad que espanta, un hampón ingresara al estacionamiento y despojara de su auto a una universitaria.

En lo que es un robo que tuviera lugar alrededor de las 17:00 horas en ese centro de estudios, localizado en Avenida Tecnológico y calle Talamantes, en la colonia Sahuaro, cuando el robacarros, un joven de 24 años de edad, de nombre Getsemaní Guadalupe, a punta de pistola sorprendiera a la alumna para quitarle las llaves de un Nissan, línea Versa, color guinda, en el que huyó para luego ser arrestado. ¡Órale!

Y es que contrario a todo lo esperado, en esta ocasión la movilización policiaco implementada para dar con el paradero del mencionado ladrón sí dio resultado, al ser interceptado circulando en el cruce de las calles Diego de Velázquez y República de Panamá, en la zona habitacional de Nueva Castilla, de ahí que lo remitieran ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común correspondiente. ¡Qué tal!

Es por eso que con todo y que recuperan esa unidad automotriz, después de una peliculezca persecución, pero lo cierto es que ese delictivo acontecimiento puso de manifiesto lo inseguro que está el ITH, cuando se intuye que mínimo deberían de tener un vigilante, para salvaguardar la seguridad del alumnado.

De tal forma que eso comprueba que Rivera Castillo es de esos a los que les queda, el que es ¡cándil de la calle y oscuridad de su casa!, por como se las dan de ser una institución de vanguardia, pero en la práctica o la realidad, ni siquiera tienen un guardia para asegurar esa universidad o en caso de que los tuvieran, lo único verídico es que no están regulando el que cumplan con el cometido. De no creerse.

Correo electrónico: [email protected]