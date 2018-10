Proliferan en baldío animales ponzoñosos

Dany Ortega

Desde hace 30 años se dejó abandonado un predio en construcción, el cual está ubicado sobre la calle Rancho Viejo, entre Carlos Caturegli y López del Castillo en la colonia Carmen Serdán, el cual ahora se encuentra lleno de maleza y basura doméstica provocando que se genere la proliferación de todo tipo de animales ponzoñosos.

Guadalupe Rubio, vecina del lugar, externó su preocupación, puesto que ya han reportado esta problemática a las autoridades, sin embargo hacen caso omiso.

“Fuimos directamente con el director de Servicios Públicos para reportarle todo el basurero porque dicen que el Ayuntamiento necesita dinero, entonces que vengan por ese terreno, lo cierren o que metan a una familia que en verdad lo necesite porque además del animalero se meten los vándalos y comienzan a robar en todas las casas”, manifestó.

A su vez, Jorge Luis Martínez comentó que hace dos meses, al parecer los dueños del terreno retiraron un poco de basura pero los vecinos siguieron tirando desechos.

“Más tardan en limpiar que en lo que se vuelve a juntar la basura, porque los vecinos no podemos estar atentos a todas horas para decirle a esas personas que tiran los residuos que no lo hagan, porque por lo general lo hace en la madrugada, además una señora invadió pero inmediatamente se la llevó la policía, así que no sabemos que hacer”, expuso.

Varios de los moradores coincidieron que además de los fétidos olores que generan los residuos, el terreno da un mal aspecto a la calle.