Las mujeres sonorenses y mexicanas han recorrido un largo camino en la lucha por la igualdad de condiciones en la política de nuestro país, pelea en la que aún hay mucho por hacer, señaló Claudia Ruiz Massieu, durante el foro “Historia y Prospectiva de la participación política de las Mujeres”.

En el marco de la conmemoración del 65 aniversario del voto de la mujer en México, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante su visita por Sonora, indicó que en la historia de México destacan muchas mujeres que han luchado por alcanzar la equidad de género en distintas áreas, y gracias a ellas se han alcanzado grandes logros para el sector en México.

Al acto asistieron más de 300 mujeres, destacando además la participación de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, Hilda Flores Escalera, presidenta nacional del Organismo Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI); las senadoras Beatriz Paredes Rangel y Sylvana Beltrones Sánchez; Dulce María Sauri Riancho, diputada federal; Cristina Morales Sánchez; y la doctora Mireille Rucatti Velázquez.

La presidenta del CEN del PRI resaltó que aún queda mucho por hacer para lograr la paridad e igualdad de género en México, sin embargo, con el empuje y que les caracteriza a las mujeres, poco a poco se logrará.

Ruiz Massieu dijo que con la huella que han dejado muchas de las mujeres Priístas se logrará tener un mejor futuro, y expresó su idea de cómo podría ser nuestro país en 20 años después, con un país más equitativo para las mujeres en la política.

“Para consolidar esa cultura de igualdad, la solidaridad, la generosidad con otras mujeres; asumirnos que cada puerta que abrimos, cada brecha que cerramos en lo personal, debe ser una puerta que abrimos y una brecha que contribuimos a ensanchar para muchas mujeres.

“Pero eso de aquí a 20 años nadie nos los va a regalar, sólo nosotras podemos hacer realidad esa visión de un verdadero cambio, de un verdadero logro de igualdad sustantiva en nuestro país en 20 años, en una sola generación”, afirmó.

Por su parte, Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora de Sonora, acompañada de Silvana Beltrones Sánchez, senadora, mencionó que aún en la actualidad, las mujeres tienen que luchar contra la violencia política de género, hecho que le tocó vivir en su camino a convertirse mandataria estatal, acto en el que tuvo que dejar a un lado las críticas para convertirse en la primera gobernadora de Sonora.

“Por esas mujeres que está ahí, que todavía no tienen un trabajo digno, bien remunerado, por esas mujeres que están ocultas, detrás de una cara, de un hombre que dice que las quiere y no las quiere, por esas mujeres yo voy a seguir luchando, porque yo llegué aquí siempre lo dije no sola, yo llegué al lado de muchas mujeres, que muchos hombres decían que no me iban a dar su voto, que Sonora no estaba preparado para ser gobernado por una mujer”, subrayó.

Pavlovich Arellano destacó también la lucha de las mujeres en la historia de México, pero sobre todo del ejemplo que siempre ha tenido tan presente, el de su madre, Alicia Arrellano Tapia, quien le enseñó los valores y la valentía para destacar en un mundo en el que las mujeres casi no tenían cabida.

“Alguien a quien no puedo dejar de mencionar que es la primera mujer senadora de este país, junto a María Lavalle Urbina, la primera mujer alcaldesa en Hermosillo, la primera en mi corazón y quien me ha forjado en la lucha, en la honestidad y en el compromiso del servicio a los demás, a mi madre, Alicia Arellano de Pavlovich a quien le mando un beso desde aquí”, apuntó.

Le queda un mes de show a López Obrador; después tendrá que gobernar un país

El 30 de noviembre próximo termina el show del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador y empezará a vivir la realidad. Después del 01 de Julio pasado, día de las elecciones en donde resultó ganador el candidato de partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) todo ha sido un juego para el también conocido como “El Peje”.

En ese tiempo ha declarado una serie de promesas que no podrá cumplir en sus seis años de gobierno, si es que los aguanta. Son muchos años para Andrés Manuel, que seguramente buscará un pretexto para dejar el cargo de elección popular antes de tiempo. López Obrador ya hizo realidad su sueño de ser presidente de México y lo más seguro es que se retire a descansar.

Muchos no creen lo que les digo, pero López Obrador no ganó la elección presidencial para gobernar al país por seis años, sino para cumplir su sueño de ganarle la elección al PRI y al PAN y sentarse en la silla presidencial por un breve tiempo. Es que no es lo mismo liderar un país con bla, bla, bla, que gobernar con responsabilidad resolviendo los problemas de un pueblo… No señor.

La mayoría de los municipios del país son gobernados por militantes del PAN, PRI y otras fuerzas políticas. Otros por militantes de izquierda, que no son gente de Morena. Hay que recordar que Morena es López Obrador. Los puestos públicos de elección popular fueron ganador por una mescolanza de militantes de todos los partidos, principalmente de derecha, de Acción Nacional.

Como ejemplo un botón. La Presidente Municipal de Hermosillo, Célida López Cárdenas, y su equipo de trabajo son militantes y exmilitantes del Partido Acción Nacional (PAN), incluyendo a la misma alcaldesa. Ustedes, como yo, sabemos que el agua y el aceite no se pueden mezclar, por lo tanto, esta revoltura de ideologías no funcionará, o son de izquierda o de derecha. Ambas no.

Conozco a militantes de izquierda que no están de acuerdo con la política de López Obrador, menos con la alcaldesa López Cárdenas, porque el primero salió de las filas del PRI y la segunda del PAN. Los funcionarios de izquierda del gobierno de López Obrador serán del PT y del PRD, porque Morena no tiene militancia, pero sí, muchos simpatizantes del “Peje”, lo que sea de cada quién.

Hay que reconocer el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, que logró que la mayoría de los mexicanos votaran por él, “arrastrando” al triunfo electoral a los candidatos de la coalición conformada por Morena, PT y PES. Hasta ahora, priistas y panistas no saben cómo ocurrió ese sunami, que los dejó fuera del poder a ambos partidos, los más fuertes del país.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

