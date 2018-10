Disputará Cruz Azul la Copa MX

Con mucho sufrimiento en tiempo regular empatan 1-1 y después desde lo once passos logran volver a una final de Copa MX,

Con mucho sufrimiento, Cruz Azul superó 5-4 al León en penaltis, tras el 1-1 en tiempo regular, para volver a una Final de Copa MX, esta noche en el Estadio Azteca.

La Máquina tuvo que llegar la definición desde los once pasos para dejar en Semifinales a la Fiera y regresar al partido por el título copero, que disputó por última vez en el Clausura 2013, cuando se coronó.

El conjunto cementero se vio abajo con gol de Fernando Navarro, al 51′; pero alcanzó a emparejar al 71′, por conducto de Adrián Aldrete, hasta que llegaron los penaltis.

Por los celestes anotaron Elías Hernández, Édgar Méndez, Roberto Alvarado, Aldrete y Martín Cauteruccio; mientras por León falló Walter González, con un débil disparo que atajó Guillermo Allison; y marcaron Juan José Calero, Fernando Navarro, Juan Cornejo y William Tesillo.

La Máquina se aferró a su fortaleza, el Coloso de Santa Úrsula, para sacar adelante un partido que se le complicaba pese a tener uno más desde el 18′ tras una polémica expulsión de Mauro Boselli.

El capitán de La Fiera vio la roja porque el silbante José Alfredo Peñaloza consideró que le metió codazo al central Julio César Domínguez.

Pero ni con uno más lograba abrir el cerrojo esmeralda.

Al 29′, Misael Domínguez se quitó a William Tesillo y sacó centro que Elías Hernández remató a segundo poste.

Cuatro minutos después, Tesillo metió cabezazo para desviar un disparo bombeado de Domínguez.

Fue al 51′ cuando los Panzas Verdes mostraron sus garras. Una genialidad de Fernando Navarro, quien se coló entre 3 rivales, sacándose de encima a Pablo Aguilar; derivó en un disparo que no pudo alcanzar el portero Guillermo Allison.

Aun así, La Máquina seguía teniendo el balón pero no hallaba cómo marcar.

Entonces apareció la suerte que acompaña al equipo en casa, donde suma nueve triunfos por dos empates entre Liga y Copa MX.

Un disparo de Aldrete, que no llevaba mucho, fue desviado por Luis Montes, lo suficiente para que Yarbrough no llegara, al 71′.

Los cementeros se fueron encima del arco felino frente a una Fiera que ya sólo buscaba el contragolpe.

Pero La Máquina tuvo que apelar a los penaltis, esos que durante la semana previa practicó en reiteradas ocasiones.

Cruz Azul luchará por el título de la Copa y de paso recobró confianza para encarar el sábado al America, en el Clásico por la Liga MX.