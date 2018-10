No les hace caravana a migrantes “Gober”

Que “se hacen los dolidos” los “tirabichis”

Se ve muy vanguardista Rector de Unison

Avalan a un candidato a la Fiscalía Estatal

No les hace caravana a migrantes “Gober”…Y contrario a los que les han querido hacer caravanas con sombrero ajeno, la que ya vaticinó el problemón que se le avecina para Sonora, con lo que es el “manchón” de alrededor de 7 mil 200 centroamericanos que hace una semana ingresaran ilegalmente por la frontera de Guatemala con destino a gringolandia, es la gobernadora Claudia Pavlovich. ¡Zaz!

Ya que con todo y el sentido humano que pueda tener ese éxodo de gente nunca antes visto en la historia de Latinoamérica, por como miles de personas de diferentes países de la región centroamericana se han unido para cruzar fronteras y huir de la pobreza, violencia y necesidad de trabajos, con la intención de realizar su “sueño americano”, lo que es Claudia ya reconoció que no están preparados para recibirlos.

De ahí que Pavlovich Arellano adelantara que desde ya le están solicitando al Gobierno federal recursos extraordinarios para atender a los integrantes de la llamada Caravana Migrante, que de acuerdo a como vienen recorriendo la República Mexicana, esperan qua a la Entidad arribe en las próximas semanas, después de que no la pudieran detener, a pesar de que la mayoría entrara a la Nación de manera ilegal.

Y es que más allá del broncón que significará la atención que deberán darle a ese titipuchal de personas, por otro lado está el riesgo de seguridad que representan, por los actos de violencia que ya han provocado, como en Oaxaca, al ser víctimas de la desesperación, por otro lado también está el hecho de que la mayoría querrá quedarse por estos lares, al no recibir asilo político en los Estados Unidos. De ese pelo.

Pues partiendo de la advertencia que ya lanzará el “Presi”, Donald Trump, al calificarlos como una amenaza para la seguridad de los gabachos, de ahí que incluso amagaran con desplegar la guardia nacional en su línea fronteriza, eso aumenta la posibilidad de que terminen quedándose en México, porque de seguro que el grueso de ellos no volverán atrás, ni para agarrar aviada. ¡Pácatelas!

Es por lo que la Mandataria Estatal cuando menos ya está pidiendo un presupuesto extra de lo que es el Fondo Fronterizo, cuyos mayores dineros generalmente se canalizan para Estados expulsores de la población que emigra, como Guanajuato y Michoacán, entre otros, pero que ahora se estará destinando para quienes estarán llegando de fuera y no precisamente de paso, por lo que así está esa emergencia.

Tan es así que Pavlovich dijera que con ese alto que les estará poniendo Trump, es obvio que infinidad de los que están emigrando trataran de buscar trabajo por estas tierras, en lo que es una problemática que tiende a agravarse, por como trascendiera que ya se están formando otras caravanas y en las que se está llegando al grado de que también se están sumando mexicanos que quieren pasar pa´l “otro lado”.

Así que un conflicto de pronóstico reservado, contra el que la “Gober” ya está previniendo en todos los sentidos, porque al paso que van, al rato aquí se estará igual que en el territorio gringo, por la mezcolanza que habría de nacionalidades, si se quedan a vivir hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y demás, porque con el paso de los años se estarían cruzando todas esas razas a la mexicana. ¿Qué no?

Y tocante a la Ejecutiva, sí que ha traído una agenda muy movida, con actividades diarias, y para muestra está el que ayer a las 18:00 horas inaugurara el Congreso Internacional Minero Sonora 2018, en el Expo Fórum, para dar fe de esa cumbre que tiene que ver con el sector de la minería. De ese vuelo.

Que “se hacen los dolidos” los “tirabichis”…Los que no cabe duda que ya no hallan que inventar, con tal de no trabajar como Dios manda, son los empleados sindicalizados del departamento de Recolección de Basura del Ayuntamiento de Hermosillo, luego de que su grillo cabecilla, Salvador Díaz Olguín, saliera con que los “tirabichis” están teniendo dolores de espalda por la carga laboral. ¡Ajá!

Eso a partir de la modificación que hicieran el sistema y horario para recoger esos desperdicios que desechan de los domicilios, al recortarse el paso de los carros recolectores de dos a un día a la semana, de ahí que Díaz Olguín manejara que ahora se le ha aumentado la cantidad, no obstante y que cuando laboraban doble turno no decía nada, debido a que les pagaban horas extras y él llevaba su “tajada”.

Sin embargo y por encima de esas echadas del “Chava” Díaz, lo que es el director de Servicios Públicos, Norberto Barraza Almazán, ya alzó la voz para precisar y aclarar que hasta hoy no se han presentado ese tipo de problemas de salud físicos entre esos empleados, por el posible exceso de trabajo, al cargar botes o tambos pesados que utilizan los ciudadanos para depositar los residuos domésticos. ¿Cómo la ven?

Por lo que al paso que van los “delicados” burócratas de esa engrillada área, no descartan que como prestación laborales pidan una dotación de yodex para sobarse, aunado a que de ahí también pudieran “agarrarse” para justificar probables incapacidades laborales, por esas dolencias que dizque ya están padeciendo y todo porque están poniéndolos a chambear sin darles el extra al que estaban impuestos.

Con todo y que es una cambio emergente temporal que implementara la nueva administración de la munícipe morenista, Célida López, para hacerle frente a la falta de vehículos que había y que ya no eran suficientes para dar un servicio eficiente, de ahí redujeran esa recogedera a una ocasión cada siete días, pero de manera segura, con el fin de ahorrarse costos y comprarse los camiones que les urgen. ¡Órale!

Se ve muy vanguardista Rector de Unison…Quien vaya que desde ya está viendo más allá, es el rector de la Universidad de Sonora (Unison), Enrique Velázquez Contreras, por la buena nueva que anunciara, de que ya estudian la posibilidad de abrir dos nuevas carreras, como serían las de Ciencias Genómicas y Física Médica, por lo que así está la visión vanguardista que está fomentando. ¡Qué tal!

Eso demuestra que Enrique Fernando no se está conformando con lo hasta ahora logrado o alcanzado, sino que por el contrario le estarían apostando a especialidades que son consideradas de lo más modernas, con la finalidad de estar actualizados y a la altura de los nuevos tiempos, por la Genómica y Física Médica ser de lo más reciente, de que ahí que ya pretendan incluirlas en su oferta educativa.

Tan el Alma Mater se estaría viendo de avanzada, en caso de que en el futuro inmediato concretaran esas nuevas áreas del conocimiento académico, que Velázquez Contreras destacara que sólo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es la que las imparte hoy en día, de ahí que llegado el momento se apoyarían en un plan similar para llevarlas a la realidad y seguir siendo punta de lanza en el Noroeste.

O séase que en esos términos están los planes de crecimiento o expansionistas que se carga la máxima autoridad operativa de la Unison, aunque para eso deberán formar una comisión interdisciplinaria, que es la que habrá de tener la misión de realizar el respectivo proyecto, mismo que tendrá que ser aprobado por los órganos autónomos universitarios, a fin de cumplir con la consabida normatividad. Así el acierto.

Avalan a un candidato a la Fiscalía Estatal…Con todo y que siempre se ha manejado con un perfil bajo, pero efectivo, quien dicen que es un verdadero garbanzo de a libra, es uno de los aspirantes a contender por la Fiscalía General de Justicia del Estado, como es el caso del abogado, Francisco Carrasco Contreras, de ahí que ayer recibiera un público apoyo por parte de un grupo de organizaciones sociales.

Razón por la cual es que Carrasco Contreras, quien es licenciado en Derecho egresado de la Universidad de Sonora, es de los que integrara el listado de los 40 prospectos que se apuntaron para buscar ocupar ese puesto de Fiscal Estatal, al ser avalado por una carrera en el Poder Judicial, por haber sido secretario de Acuerdo y Juez en el ramo Civil, Penal y de lo Familiar, de ahí que ya no le cuenten en ese terreno.

Pero por si eso fuera poco, el también fundador de la Academia Sonorense de Derechos Humanos, un organismo no gubernamental, al que se identifica como de las ONG´s, igual ha sido catedrático en diferentes materias que tienen que ver con la abogacía, tanto en la Unison, como en la Universidad de Hermosillo, de ahí el porque se diga que es de los perfiles más completos entre esos contendientes.

Y por si quedaran dudas en cuanto a su perfil libre e independiente, actualmente además de dedicarse al ejercicio de su profesión, a la par es asesor legal del Colegio de Sonora (Colson) y el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), que son dos de las instituciones más reconocidas, de ahí que no contraten a cualquiera para esos menesteres, como es el de que los representen. Así el dato.

No en balde es por lo que se daba por descontado, que lo que es Francisco Javier pintaba para superar las diferentes cribas que desde ayer se harían en el Congreso del Estado, para finalmente estar entre los finalistas que saldrían de esa cuarentena de aspirantes, una vez que los expedientes sean verificados por los diputados, por lo que así están las posibilidades reales de éxito que le están dando. De ese tamaño.

