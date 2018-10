Muestra Rebecca “look de guerrera”

La actriz de 61 años reconoció que no ha sido fácil el proceso que vivió luego de que se le detectó un tumor en el ovario izquierdo, en febrero pasado

Enfrentar al cáncer y vencerlo fue una fuerte batalla que libró Rebecca Jones en este año, y en el regreso a su vida normal decide proyectarse con ese “look de guerrera”.

“Ya no quiero usar peluca, bueno, es que todavía me cuesta salir así. Pero sí voy a usar peluca para trabajar, porque voy a hacer un personaje ¿no?”, dijo la actriz.

“A mí me encanta el pelito corto, me fascina la idea de andar así, pero para personaje y así, voy a tener que usar peluca un rato”.

La actriz de 61 años reconoció que no ha sido fácil el proceso que vivió luego de que en febrero pasado se le detectó un tumor en el ovario izquierdo, mientras realizaba una serie de presentaciones con la obra de teatro “Dios Mío, Hazme Viuda, Por Favor”, razón por la que tuvo que retirarse de los escenarios.

“Afortunadamente, estoy muy bien, gracias a Dios. Fui a visitar a mis doctores y estoy perfectamente bien, obviamente todavía con un poquito de debilidad por las quimios, porque estuve siete meses con ellas.

“Te queda el cuerpo adolorido en muchos sentidos, te tienes que ir recuperando, por eso me fui a la playa. He estado haciendo algo de prensa para avisarle al público que, afortunadamente y bendito Dios, estoy muy bien”, comentó Rebecca.

Fueron ocho quimioterapias las que aplicaron a la actriz quien participó en el 2017 en la telenovela “Las Malcriadas”, donde dio vida al personaje de Catalina Basurto.

“Estoy poco a poco incorporándome a la vida, al trabajo, a la realidad de andar fuera de la casa, porque prácticamente no salí. Fui a ver a mi oncólogo y me dijo: ‘te ves espectacular, la verdad es que no pasaste por cualquier quimioterapia’. La gente debe saber que hay diferentes tipos de quimioterapias”, explicó.

En su caso, aunque fue un proceso doloroso, fuerte y difícil, está por ahora controlado.

“Estoy sana”, declaró al cuestionarle por la situación actual de su enfermedad.

“Todos los seres humanos tenemos un cierto porcentaje de células cancerígenas, pero están dormidas. Ahora yo tengo menos que la gente que nunca tuvo”, afirmó.

La actriz debe tener ciertos hábitos de salud y cuidados para restablecerse.

Por tal motivo, indicó Rebecca en entrevista telefónica, debe tener un seguimiento de inmunoterapia para que no regrese en un año esta fuerte enfermedad.

“Ya estoy haciendo la vida normal”, expresó.

“Afortunadamente, estaba muy sana. Siempre me he cuidado en la parte alimenticia, con la dieta balanceada, llevo muchos años haciéndolo. No encontró un cuerpo débil. La enfermedad encontró un cuerpo fuerte”, agregó.

Aunque se ve muy bien y dijo sentirse así, la actriz indicó que las secuelas del tratamiento la han afectado.

Cuando se le cuestionó si había planes laborales, su respuesta fue ésta:

“Sí los hay, ya vez que soy muy inquietita, pero no te puedo platicar mucho todavía”, comentó.