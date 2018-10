¿Piensa participar en consulta nacional sobre aeropuerto? Yo, no

Mañana jueves inicia la consulta nacional sobre la construcción del aeropuerto en la Ciudad de México, que desde mi particular punto de vista es una vacilada, por decir lo menos, ya que lo que pienso no lo puedo publicar, porque ¿cómo vamos a opinar quienes no tenemos el menor conocimiento de ingeniería aeroportuaria?

Por supuesto que a la mayoría nos gusta opinar, e incluso a los periodistas, ahora nos dicen “opinólogos”, término acuñado por la senadora Lilly Téllez en la pasada campaña, sin embargo, en un tema tan trascendental como es la construcción de un aeropuerto, en el que se deben de tomar aspectos de Física e Ingeniería, pues lo deben de dirimir los expertos, no Juan Pueblo, por más ganas que tengamos de ser tomados en cuenta.

La consulta promovida por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tiene muchos aspectos cuestionables y además de la necesidad de que participen expertos, está cómo se cubrirán los gastos de la misma, cómo será el procedimiento de votación, quien vigilará que no se “embaracen urnas” y un largo etcétera.

Además, está la cuestión del costo, porque si como dicen, los legisladores “pagarán” de su bolso –Si, Chuy-, la citada consulta, a final de cuentas es nuestro dinero, estemos de acuerdo o no con la misma, ya que sus salarios se pagan con nuestros impuestos.

Pero lo más importante es que no se puede dejar una decisión de esa envergadura en manos de personas que no están capacitadas ni tienen los conocimientos para decidir si el lugar en el que ya iniciaron los trabajan es mejor que la propuesta que realizan los afines a López Obrador.

Y si es una estrategia para después lavarse las manos, pues qué lamentable que se rehúya la toma de decisiones ejecutivas, por más difíciles que puedan resultar en el momento y aunque se afecten intereses de amigos o grupos de poder.

Se avizora complicado panorama con llegada de caravana migrante

Como dice el refrán, éramos muchos y parió la abuela, es decir, que tenemos suficientes problemas en Hermosillo y que éstos se agravarán con la llegada de la caravana de migrantes, en su paso a Estados Unidos, aunque muchos podrían optar por asentarse en esta entidad.

Cierto, es sumamente doloroso ver a las miles de mujeres, hombres, niños, niñas, que viven y viajan en condiciones inhumanas, llevando en mochilas sus escasas posesiones, arriesgando la vida, en la búsqueda de mejores condiciones de vida, pero también lo es, que no se cuenta la capacidad de atención para miles de personas.

Por ello es que la gobernadora Claudia Pavlovich ya gestionó apoyos por parte de la Federación, porque está consciente de la incapacidad del Estado para atender la gran problemática que se avecina, porque se requiere comida, ropa, zapatos, atención médica, vivienda, pero no solo para un día, sino quien sabe por cuánto tiempo se prolongue.

La alcaldesa Célida López, manifestó que se recibirá a los migrantes y que para ello están creando un padrón de empresas, familias, médicos que puedan contribuir con alimentos, auxilio y atención médica a las miles de personas, muchas de ellas niños y niñas, que viajan en la caravana migrante de centroamericanos, pero insistimos ¿por cuánto tiempo se mantendrá ese apoyo?

La problemática es muy compleja y no se trata de xenofobia o discriminación, lo que es un hecho, es que no solo Sonora, sino el país en general, tiene graves problemas desde inseguridad hasta generación de empleo, falta de servicios, salud y educación, por lo que éstos se agudizarán con la llegada y permanencia de los centroamericanos, porque no crea usted que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump les abrirá la puerta y les tenderá alfombras rojas para que pasen.

