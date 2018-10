Geraldine Bazán olvida a Gabriel Soto con alguien increíblemente guapo

De acuerdo con la periodista Martha Figueroa, Geraldine Bazán está estrenando novio, un hombre que es más guapo que Gabriel Soto.

Luego de que Gabriel confirmara su romance con Irina Baeva, la actriz decidió darse una oportunidad en el amor, aunque aún no lo ha hecho público.

No obstante, Martha la echó de cabeza: “¡Ya tiene novio Geraldine! No les voy a decir tanta información porque no me la sé, pero una amiga los vio y entonces no sabemos ni el nombre ni a qué se dedica, pero es tan guapo, pero tan guapo que hasta feo se ve Gabriel Soto”, informa el portal Telemundo.

Incluso insinuó que Geraldine “mejoró” una vez que se separó del protagonista de Caer en Tentación.

Fuente: SDP noticias