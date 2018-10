Deja “El Tata” Martino al Atlanta United

El Atlanta United de la MLS dio a conocer que el entrenador argentino Gerardo “Tata” Martino decidió no extender contrato y dejará la institución al final de temporada.

“Esta no fue una decisión fácil de tomar, he disfrutado mucho mi tiempo con el Atlanta United y estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos en tan poco tiempo”, dijo el ex director técnico de la selección de Argentina, de acuerdo con el comunicado difundido por el club estadunidense en su portal de internet.

“La decisión no se tomó por razones financieras, las negociaciones con la oficina principal fueron transparentes y justas. Fue simplemente el movimiento correcto para mí y mi familia en este momento. La oportunidad de formar un equipo desde el principio no aparece con frecuencia, y estoy agradecido al club y a los fanáticos por confiar en mí para establecer una base sólida aquí en Atlanta. Lo más importante ahora es que el enfoque permanezca en nuestras metas para esta temporada”.

En conferencia de medios, Martino recalcó que por ahora lo más importante es que el equipo se enfoque en las metas que se tienen para el final de temporada.

En las últimas semanas, el argentino ha sonado para tomar las riendas de la Selección Mexicana. El nuevo técnico del Tri será nombrado hasta final de año o principios de 2019.

Desde la llegada del argentino al banquillo del conjunto de Georgia el 27 de septiembre de 2016, Atlanta United ha jugado 72 partidos con un balance de 38 triunfos, 17 derrotas y 17 empates, para un total de 124 puntos y 139 goles a favor, cifra que ningún equipo ha podido superar en los últimos dos años en la MLS.

Además, esta temporada ya lograron amarrar su boleto para la próxima Concacaf Liga de Campeones 2019, tras asegurar el mejor récord de la MLS.

En el lapso que “El Tata” ha dirigido a la franquicia, ha traído a jugadores sudamericanos que provocaron alto impacto en la MLS, como el venezolano Josef Martínez, el paraguayo Miguel Almirón y los argentinos Ezequiel Barco y Héctor Villalba.

Con 33 fechas disputadas, Atlanta United se ubica en el primer lugar de la Conferencia del Este y de la MLS, con 69 puntos, y tratará de afianzar dicho liderato cuando se enfrente el próximo 28 de octubre al Toronto FC en tierras canadienses.