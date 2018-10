¿Cómo vive una persona con esclerosis múltiple? Selma Blair lo experimenta

La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa que afecta principalmente el sistema nervioso. Puede causar diferentes síntomas depende el caso, pero, ¿cómo vive una persona con esclerosis múltiple?

De acuerdo con un estudio publicado por University of Calofornia, Los Ángeles, al ser una enfermedad degenerativa y progresiva, la esclerosis múltiple, va presentando diferentes y más síntomas conforme avanza.

Lo más importante es detectarla a tiempo para mejorar la calidad de vida.

Recientemente la actriz Selma Blair, reveló a través de sus redes sociales que padece esta enfermedad. Explica que le causa fatiga, problemas de coordinación y hasta dolor.

Se le diagnosticó que padecía la enfermedad hace algunos meses, pero ella comenta que tenía los síntomas desde hace años.

“Estoy incapacitada. Me caigo a veces. Dejo caer las cosas. Mi memoria está borrosa. Y mi lado izquierdo está pidiendo indicaciones a un GPS roto. Pero lo estamos logrando. Y me río y no sé exactamente qué haré, pero haré lo mejor que pueda”, escribió. “Quiero jugar con mi hijo otra vez. Quiero caminar por la calle y montar mi caballo. Tengo EM y estoy bien. Pero si me ves tirando todas mis cosas en la calle, siéntete libre de ayudarme a recogerlas. A mí sola me lleva todo un día”. Comentó la actriz.

La esclerosis múltiple no ha afectado su vida profesional, ya que es una enfermedad con la que puede vivirse y adaptar tus actividades a ella. Asimismo, tiene personas que la asisten cuando lo necesita, como su diseñadora de vestuario, que la ayuda a vestirse cuando le resulta complicado.

Otros síntomas de esclerosis múltiple son:

Problemas de equilibrio y coordinación

Fatiga

Deterioro del habla

Tratarnos visuales

Deterioro de la memoria

Dolor muscular

Sensación de hormigueo

Debilidad en extremidades

Si existe alguno o varios de estos síntomas, es necesario acudir al médico para que determine en qué etapa se encuentra la enfermedad y mejorar la calidad de vida mediante tratamiento.

Al igual que la actriz Selma Blair, lo más importante es la actitud que tienes ante la situación. Vivir con esclerosis múltiple puede ser complicado, pero también puedes tener calidad de vida.

Fuente: Salud 180