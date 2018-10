Aplaude Navarro mayor presencia femenina en el Festival Internacional de Cine de Morelia

La productora mexicana presenta u cinta de época, “Sonora” dirigida por Alejandro Springall, ambientada en los años 30 que aborda temas como el racismo, el nacionalismo y la xenofobia

La presencia femenina en la 16 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia es, por primera vez en su historia, bastante representativa, pues en la Selección de Largometraje Mexicano, seis de las once películas participantes fueron dirigidas por mujeres.

Este hecho, es aplaudido por la productora mexicana Bertha Navarro, quien ha estado detrás de cintas como “Cronos”, “El laberinto del fauno” o “La delgada línea amarilla”.

“El mundo está cambiando, cada vez tenemos mayores espacios y eso no es una concesión, sino una lucha, una preparación y una presencia cada vez mayor de las mujeres en contribución a todo, a la ciencia, al arte. Me da muchísimo gustó ver cada vez más mujeres, pues yo empecé hace muchos años”, precisó Bertha Navarro, en entrevista.

La hermana de Guillermo Navarro, ganador de un Oscar a Mejor Fotografía en 2007 por “El laberinto del fauno”, comenzó su carrera en 1972 cuando produjo el cortometraje “Palacio chino”, y a partir de ese momento no ha dejado de producir incluso cuando quedó en bancarrota en la década de los 90.

“La Bertha que empezó tenía mucho entusiasmo, vitalidad y el “no se puede” no existía. Ahora lo que tengo es una gran experiencia que me gusta compartir. Estoy esperando, si me da la vida, producirle una película a una mujer. Es una directora con trayectoria, pero no puedo decir quién”, expresó.

Bertha presentó su filme “Sonora”, dirigido por Alejandro Springall, ambientado en los años treinta y aborda temas como el racismo, el nacionalismo y la xenofobia.

Cuenta con las actuaciones de Joaquín Cosío, Giovanna Zacarías, Juan Manuel Bernal y Dolores Heredia.