Suma reconocimiento “El Tibio” Muñoz

Felipe Muñoz fue galardonado anoche en la Alcaldía de Benito Juárez, donde se ubica la Alberca Olímpica que hizo vibrar hace cinco décadas con su hazaña

Felipe Muñoz celebró anoche el 50 aniversario de su medalla de oro en los 200 metros pecho de los Juegos Olímpicos de México 68 con un reconocimiento que el entregó la Alcaldía de Benito Juárez, donde se ubica la Alberca Olímpica que hizo vibrar hace cinco décadas.

Tras un video de su hazaña en el denominado Salón COI del Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, “El Tibio” recibió una placa del responsable del deporte en la Alcaldía, Alfonso Geoffrey pues el Alcalde Santiago Taboada canceló de último momento por haber sido convocado de urgencia a la Jefatura de Gobierno.

Muñoz se emocionó al ver las imágenes que se proyectaron prácticamente a la misma hora en que estaba nadando 50 años atrás pero evitó hacer mayores comentarios porque dijo que estos días ha hablado mucho del tema y posiblemente le gante ya estaba cansada de escucharlo.

“Soy muy emotivo y me gusta recordar las cosas, soy gente del deporte de toda la vida. Somos el primer País que conmemora los 50 años de sus Juegos Olímpicos y por eso el COI nos está observando de cerca y me da mucho gusto que tengamos esta oportunidad”, dijo Muñoz.

Sin embargo, el ex nadador fue la figura de la noche entre los amigos y familiares invitados a la entrega de placas que también recibieron los ganadores del bronce en natación y boxeo en esos Juegos, respectivamente, María Teresa Ramírez y Agustín Zaragoza.