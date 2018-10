Siguen muriendo al caer en los baches

Le aporta “Gober” a sector vulnerable

Hay de todo entre candidatos a Fiscal

Ta´ raro el helicopterazo de la Marina

Por Martín Romo (El Verdugo)

Siguen muriendo al caer en los baches…Y en tanto que ¡oooootro motociclista! murió al caer en un bache en las calles de “Hoyosillo”, es evidente que nadie se está haciendo responsable de esas tragedias, a pesar de que es la segunda muerte que se registra por ese motivo en menos de un mes, aunado a que por otro lado tampoco se ha visto un real programa de bacheo, tal como lo han prometido. ¡Zaz!

En esta ocasión el trágico percance ocurrió el pasado sábado en la noche, sobre el bulevar Solidaridad, entre las calles Villa Rica y Ébanos, en la colonia Las Granjas, cuando un hombre identificado como Aurelio N., de entre 35 y 40 años de edad, quien laboraba como cobrador de una empresa, perdió el control al conducir una moto, luego de que “se le atravesara” un hoyanco y no viviera para contarlo.

Porque producto de ese descontrol por la vialidad en mal estado, es que la victima se estrellara de cabeza contra el pavimento, de ahí que para cuando llegaran los socorristas de la Cruz Roja, ya no contaba con signos vitales, por ese letal impacto, al ir transitando en ese vehículo liguero, por lo que a ese extremo están en riego los motociclistas, al en muchas de las rúas abundar esos cráteres. ¡Ñácas!

Y para quien dude lo anterior o de esa peligrosidad vial, se vale apuntillar que ya van dos personas que mueren en esas circunstancias en esta Capital, porque antes o el 28 de septiembre también se presentó un hecho similar sobre el bulevar Juan Bautista Escalante y Margarita Maza de Juárez, donde por le estilo otro conductor que circulaba en una unidad motorizada de esas, pereció en iguales circunstancias.

Pero tan se ve que tienen maldad las instancias municipales, que lo que son las autoridades del Departamento de Tránsito Municipal, del que es titular Jesús Durón Montaño, a la hora de hacer el consabido peritaje de ese “accidente”, simplemente obviaron determinar la causa que provocó esa fatalidad, aún y cuando a todas luces se debió a ese bachezón que había en ese lugar. De ese pelo.

Es por eso que bien harían los deudos en recurrir a los testigos presénciales de ese fatídico suceso, para que testifiquen la causal del mismo, que evidentemente se originó por ese hoyón que no bachearan, como muchos otros que hay y que continúan siendo unas auténticas trampas mortales, por lo que quién sabe cuántos más tendrán que fallecer, antes de que los tapen. De ese tamaño.

De ahí el sentir “ciudadano” generalizado que hay, de que los familiares de quienes han muerto como consecuencia de esas negligencias, deberían conseguirse un asesor legal para interponer una demanda contra el Ayuntamiento, por ser quien tiene la responsabilidad de mantener en buenas condiciones las vialidades, que es para lo que a la ciudadanía le exigen el pagos de los respectivos impuestos. ¿Qué no?

Y más cuando lo que es el director de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), José Eufemio Carrillo Atondo, ni siquiera se ha dignado a dar una versión sobre esos mortales acontecimientos; como tampoco el secretario de la Comuna, Alfredo Gómez Sarabia, de ahí que con más razón están más que dadas las condiciones como para que los demanden. Ni más ni menos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le aporta “Gober” al sector vulnerable…Quien queda claro que le ha seguido aportando a su gestión en el ámbito más sensible, es la gobernadora Claudia Pavlovich, y para prueba está el que ayer le entregara apoyos económicos a medio centenar de alumnos con discapacidad auditiva de educación Media Superior y Superior del ciclo 2018-2019, con lo que dicen que se vio y ¡oyó! muy bien. ¡Órale!

Por ser un logro con el que Pavlovich Arellano refrendó la política de inclusión que ha promovido en su administración, de ahí que destacara que con ese programa de becas está cumpliendo con uno de sus compromisos de campaña, que es por lo que señalara, que el otorgarles ese respaldo que requieren es una obligación que asume como madre de familia y Mandataria Estatal, para crearle mejores condiciones.

Tan manejan que le ha dado prioridad a ese plan de incentivar a los grupos más vulnerables, que éste año duplicaron la inversión y el número de beneficiados, en comparación con el periodo escolar 2016-2017, cuando se repartió un millón de pesos para 27 estudiantes; en tanto que en el 2017-2018 se destinaron $1.5 millones de pesos a 39 jóvenes y hoy se invirtieron 2 millones de pesos para 50 escolares.

Más menos así ha estado esa creciente respaldada, como lo deja entrever el que en esta ocasión tengan contempladas dos entregas, como la de éste San Lunes, ambas por un monto de $20 mil pesos, de ahí que lo que sería la segunda emisión o asignación de ese recurso lo están programando para el primer mes del 2019, con lo que les ayudarían doblemente, ya que les permitiría enfrentar la famosa “cue$ta de enero”.

A ese grado es que Claudia les ha facilitado las cosas, al reconocerles que sí bien es un doble esfuerzo el que hacen para salir adelante, pero a la vez cuentan con talento, capacidad y convicción, aunque también con más posibilidades, a través de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado, al ahora por derecho tener intérpretes en Lengua de Señas Mexicanas. ¡Qué tal!

A lo que se le suma la sensibilidad social que ha evidenciado tener la directora del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado, Yazmina Anaya Camargo, quien diera fe de ese acto, junto con el encargado de despacho de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), José Víctor Guerrero González.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hay de todo entre candidatos a la Fiscalía…Si por la víspera se saca el día, vaya que en torno a los que aspiran a contender por la Fiscal General de Justicia del Estado, sí que hay de dulce, chile y de manteca, por como entre los cuarenta que se apuntaron para competir por eso “hueso” hay de tocho morocho, después de la renuncia del ex Fiscal, Rodolfo Montes de Oca Mena. De ese vuelo.

O séase que los que tendrán mucho de donde escoger, son los de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, que es presidida por el diputado del PES, Jesús Alonso Montes Piña, razón por la cual es que desde ayer iniciarían con la revisión de los respectivos expedientes, para checar quienes califican con los requisitos de la convocatoria y los que no desecharlos. ¡Vóitelas!

Y es evidente que ya están contra el tiempo en ese proceso de selección, que Montes Piña adelantó que las entrevistas de los que pasen a la siguiente fase las llevarán a cabo entre martes y miércoles, para ya el jueves en el Pleno de la sesión de la Cámara de Diputados “palomear” a los perfiles que turnarán al Comité Ciudadano de Seguridad Pública para su valoración y de ahí al Ejecutivo. ¿Cómo la ven?

Así que entre los desconocidos y más conocidos que se lanzaran al ruedo en pos de esa chamba, resaltan los nombres de un Raúl Arturo Ramírez Ramírez, Abel Murrieta Gutiérrez, Rafael Acuña Griego, Francisco Javier Carrasco Valenzuela, Jesús Ambrosio Escalante Lapizco, Héctor Contreras Pérez y Ramón Tadeo Gradías, que son parte de esa cuarentena de “suspirantes” que están en esa lista.

Luego entonces y partiendo de que son muchos los que “la quelen” o pugnan por esa Fiscalía, que el legislador del Partido Encuentro Social (PES) aclarara que podría ser una terna de más de cinco, que es como estaba proyectada, para darle oportunidad a más cuadros que pudieran tener las características para aspirar a ser “el bueno” o el elegido y no precisamente por los Dioses. Así la competencia.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ta´ raro el helicopterazo de la Marina…El que sí que se prestó para pensar lo “píor”, es el helicopterazo que sufriera el pasado sábado la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), luego de que un helicóptero MI-17 se precipitara al mar en aguas del alto Golfo de California, en la zona de San Luis R.C., cuando realizaba labores de protección a la vaquita marina y combate a la pesca ilegal. ¡Zaz!

Si se toma en cuenta que no se trató de un siniestro cualquiera, sino de una aeronave que se fuera a pique o al agua en los momentos en que llevaba a acabo un sobrevuelo de inspección, con una tripulación de 12 elementos y saldo de un desaparecido, así como dos gravemente heridos, y cuyo desastre habría sido mayor, de no haber sido porque los pescadores a los que vigilaban entraron en su auxilio. ¡Pácatelas!

Por lo que así estuvo esa ironía de la vida, después de esa rescatada a la que se abocaran esos hombres de mar que era inspeccionados, porque tras ese desplome no lo pensaron dos veces para tirarse por los caídos, de ahí el porque la misma Semar hasta les externara su agradecimiento y no es para menos, pero ahora habrán de esclarecer las causas de ese naufragio aéreo, que está por demás sospechoso. ¡Ups!

Eso derivado de que no obstante y la gravedad de ese incidente o espectacular evento que se presta a pensar hasta lo que no, lo que es el contralmirante de la Semar en Puerto Peñasco, Miguel Flores Arroyo, es hora de que no había salido a ampliar la versión con relación a lo sucedido, con todo y que todavía no localizaban a uno de los militares, al que todo hace indicar que se lo “tragaron las olas”. ¡Tómala!

Y más cuando se sabe de los intere$e$ que hay en lo que tiene que ver con esas aguas, en las que es de sobra conocido que se “pesca” algo más que especies marítimas, de ahí que hasta enfrentamientos ha habido, es por eso del porque de la necesidad de que quede debidamente aclarado qué es lo que pasó en esta ocasión, en la que hasta se perdió una nave de esa magnitud. Así la duda.

Correo electrónico: [email protected]