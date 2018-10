Julia Roberts podría renunciar a las comedias románticas

A sus 50 años de edad, la ganadora del Oscar se sinceró un poco consigo misma y con su público por lo que no cree apropiado volver a participar en una comedia romántica.

La protagonista de Mujer Bonita siente que no es apropiado volver a tomar un papel “a menos que nosotros (interpretemos) a los padres de las personas que son los protagonistas)”.

“Llegó un momento en mi carrera en el que la gente pensaba que había optado por comedias románticas, que las amo, me encanta estar en ellas, me encanta mirarlas, pero a veces, simplemente no funcionan en cierto punto de la experiencia de la vida…no se trata de la edad, solo se trata de lo que las personas saben que sabes”, explicó a ET.

En resumidas cuentas, Julia Roberts es una mujer experimentada que sería difícil creer que en el tema del amor, no.

Fuente: SDP noticias