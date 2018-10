¡Insólito! Entrenadora de Xolas no se enteró que su equipo perdió ante América

Vaya momento el que pasó Andrea Rodebaugh, entrenadora de las Xolas de Tijuana, quien no se enteró de que su equipo perdió 2-1 ante las Águilas del América en la Liga MX Femenil.

Y es que cuando cuestionaron a la DT sobre la derrota de su equipo, ella aseguró: “no nos dieron la vuelta empatamos”, pues jamás se percató del segundo gol que les metió el equipo de Coapa.

Ante esta situación, los elementos de la prensa presente tuvieron que corregirla con el resultado real, a lo que simplemente señaló “ah caray, esperen…perdón”.

La entrenadora del equipo de Tijuana también entró en polémica al asegurar que Marbella Ibarra, pionera del futbol femenino en México que fuera asesinada e Baja California la semana pasada, nunca laboró para el equipo fronterizo.

“No me recomendaron nada y no hablo por la directiva, pero creo que Marbella realmente nunca laboró para la organización. Ustedes son los que dicen eso (que Marbella Ibarra trabajó para Xolos). He visto muchas cosas publicadas y me pregunto ¿de dónde las sacan? Dicen que Fabiola Ibarra es su sobrina, y no lo es”, expresó.

Fuente: SDP noticias