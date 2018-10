¿Dónde estará Luis Alberto Campa Lastra? Crece la inseguridad y nadie hace nada

Hace unos días me tocó solicitar en horas de la madrugada el auxilio de la fuerza policiaca, ya que unos sujetos desconocidos estaban en un vehículo abandonado que está casi frente a mi casa en la colonia San Benito y al parecer, como dicen los policías, éstos todavía no tienen gasolina para atender los llamados, porque hasta donde sé, nunca acudieron.

Obviamente no fue algo que pusiera en riesgo, en ese momento, mi seguridad o la de mi familia, pero si uno está viendo que los delincuentes están dentro de un vehículo y que fácilmente se pueden “brincar” a los otros, que en ese caso, si son de propiedad, o peor, que se introduzcan a mi casa, pues obviamente nos inquieta y preocupa.

Hicimos el llamado al 911, en donde rápidamente tomaron mis datos, sin embargo, los elementos policiacos nunca se presentaron, finalmente me cansé de vigilar a los hampones y me quedé dormida, quien sabe a qué hora se irían, por lo pronto el vehículo mencionado está casi como cascarón.

Lamentablemente no se ha notado la labor del nuevo comisario, Luis Alberto Campa Lastra, quien por segunda ocasión ocupa el cargo en esta capital, es decir, debe de conocer la problemática porque no ha cambiado, sino que se ha agudizado, en gran parte por el crecimiento de la población, mientras que las fuerzas del orden apenas y se han incrementado, por lo que no pueden dar una cabal respuesta.

En los recorridos que semanalmente hacemos por las distintas colonias de la ciudad, la principal demanda, en el 99 por ciento de los casos, es la seguridad y los vecinos de cualquier punto de esta capital, no pueden estar equivocados y todos coinciden en señalar que no llegan las patrullas, tal y como lo constatamos y eso que es una céntrica colonia ¡imagínese en las invasiones!.

Los baches de nuevo cobran una vida en Hermosillo

Otra problemática que tenemos en esta ciudad es la proliferación de baches, que ya han cobrado la vida de dos motociclistas que perdieron el control de sus ligeros vehículos al caer en los hoyancos por lo que cayeron y se estrellaron contra el pavimento, falleciendo en el lugar.

Lo sorprendente es que la autoridad, primero no reconoce, que los hoyos son los causantes del siniestro y por supuesto, rápidamente los cubren, como sucedió en el caso ocurrido el 28 de septiembre en el bulevar Juan Bautista Escalante y Maza de Juárez, o el sábado por la noche en el bulevar Solidaridad y calle Ébanos, en donde este lunes ya estaba pavimentado el hoyo causante del fatal accidente.

Recuerdo que en el primer caso, la alcaldesa Célida López, al ser cuestionada sobre el accidente se limitó a recomendar a la familia del fallecido que interpusiera la demanda correspondiente, en caso de que considerara que el bache fue el causante del accidente, tal y como lo señalaron innumerables testigos… La verdad no sabemos qué decisión tomó la familia ni la que tomarán los consanguíneos de la segunda víctima.

Y que triste es ver este tipo de hechos, pero también es penoso ver como la ciudad está llena de moscas, no zancudos, sino moscas que se reproducen por la proliferación de basura, ya que tener almacenados los desperdicios por una semana ocasiona que se los desechos se descompongan, emanen mal olor y sean criadero de fauna nociva.

Si a esto le sumamos las condiciones de los camellones llenos de maleza y basura, con calles que tienen cerros de azolve, muchas rúas que dejaron de serlo para convertirse en arroyos imposibles de transitar, o bien, avenidas llenas de baches, la abundante presencia de indigentes en las colonias, realmente nos hace difícil la sana convivencia y provoca estrés entre quienes habitamos esta localidad, la cuestión es ¿Qué hará la autoridad municipal?

Prepara Morena Fiscal General “a modo”

La presidenta de la Cámara de Diputados Rosa María Mancha Orenalas, se curó en salud al ser cuestionada sobre la militancia que tienen algunos de los 40 aspirantes al cargo de Fiscal General de Justicia del Estado, ya que prácticamente dijo que no existe el ciudadano químicamente puro, por lo que en pocas palabras, no incidirá en la decisión que tomen, la afiliación de los aspirantes.

De ahí que suponemos, lo cual no sería sorpresa, que su propuesta será un morenista, ya que aseguró “todos tenemos una afiliación, un acercamiento con algún partido político”, por lo que no será un aspecto que será tomado en cuenta en los estudios de los perfiles, así como dice el refrán “por la vista se saca el santo”.

Correo electrónico [email protected]