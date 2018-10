Ex de Ariana Grande habla por primera vez de la polémica ruptura

A varios días de haber concluido su compromiso con Ariana Grande, Pete Davidson finalmente abordó el tema de su ruptura.

El comediante de SNL aprovechó ser co-anfitrión del evento Judd & Pete for America a beneficio de la organización política Swing Left para ser burlarse de sí mismo.

“Bueno, como pueden ver, no quiero estar aquí. Están pasando muchas cosas. ¿Alguien tiene alguna habitación disponible? ¿Está buscando un compañero de cuarto?”, comenzó.

“Um, he estado cubriendo un montón de tatuajes, eso es divertido. Necesito un 2 * 1 en el departamento de tatuajes. A estas alturas ya me da miedo hasta tatuarme a mi madre, así de mal estoy. Obviamente ya saben que hemos roto o lo que sea, pero la cuestión es que cuando nos comprometimos nos hicimos tatuajes a juego y recuerdo que en aquel momento leí un titular que decía: ‘¿Es imbécil Pete Davidson?’ El 93 por ciento de los encuestados pensaba que sí. Un amigo mío me dijo que no escuchara esas tonterías, y yo le hice caso porque entonces estaba seguro de que no era un imbécil. El otro día estábamos en la cocina y ese mismo amigo me dijo: ‘Pues resulta que sí que eras imbécil’”.

Con pesadas bromas fue como reconoció que actualmente pasa por un mal momento.

Fuente: SDP noticias