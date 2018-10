Encuentran transporte en estado de desastre: Carlos Morales Buelna

A dos semanas de que fue requisado por el Estado, el diagnóstico arroja que de las 200 unidades solo 110 están en condiciones regulares, y más de 30 están para la chatarra

Luego de la requisa de más de 200 unidades del transporte público a las empresas Sictuhsa y RED, la Dirección General del Transporte (DGT), encontró un servicio en estado de desastre, con camiones en condiciones críticas y algunos de plano en calidad de chatarra, que afectan la movilidad de los ciudadanos, detalló Carlos Morales Buelna.

Al presentar un avance del diagnóstico que se realiza al sistema a dos semanas de haber realizado la requisa de unidades, el titular de la DGT explicó que detectaron 110 unidades en condiciones regulares y 90 no pueden operar por presentar fallas constantemente, lo que perjudica el plan diario de movilidad que se tiene para Hermosillo.

“La realidad es que Sictuhsa entregó un sistema de transporte en un estado de desastre, de las más de 200 unidades que se requisaron 110 se encontraron en condiciones regulares, es decir que pueden operar normalmente, se encontraron mecánicamente bien; de estas también 90 están en estado crítico y lamentable, se descomponen de manera cotidiana y esto perjudica de manera natural el plan operativo diario que tenemos en la ciudad de Hermosillo, y un poco más de 30 unidades están en estado de chatarra, estas desde nuestra perspectiva no tiene caso repararlas y que presten el servicio”, indicó.

Morales Buelna agregó que hicieron un análisis de la situación que guarda el transporte público, y se detectaron problemáticas en todas las rutas, y un déficit en el número de unidades disponibles para prestar el servicio.

“Las problemáticas del sistema de transporte que se encontraron a partir de que el Gobierno del Estado tomó la responsabilidad, en lo general todas las rutas tienen una problemática de ineficiencia, pues de los 375 camiones que se necesitan según el plan operativo de servicio para cumplir con buenos tiempos de espera y tener un óptimo sistema de movilidad, actualmente se encuentran trabajando sólo 283 unidades, sin contar que diariamente se descomponen en promedio ocho camiones”, señaló.

En la conferencia de prensa se mostraron imágenes que muestran las condiciones de deterioro de las unidades del transporte urbano que fueron requisadas y que se encontraron en situación de desastre, destacando camiones con vidrios rotos, sin llantas, sin motor, sin focos, sin defensas, con reparaciones internas hechas con cinta adhesiva, y otras irregularidades graves que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.

Entre las deficiencias también se detectaron que las unidades fueron desconectadas del sistema de GPS, lo que perjudicó el correcto funcionamiento de la aplicación UNE, a través de la cual los usuarios pueden conocer la disponibilidad de camiones en sus rutas.

Como forma de atender la problemática, dijo, la Dirección General del Transporte puso en marcha 40 unidades especializadas y 300 taxis de apoyo para una mejor movilidad de los usuarios, y se realizó una optimización de las rutas.

También se mejoró la localización de autobuses al recuperarse más de 90 equipos de GPS, lo que representa 80 por ciento más de los que había antes de tomar la operación, y se implementó un esquema de inspección en ruta para una mejor supervisión de operadores.

Carlos Morales Buelna indicó que la cantidad de inversión que se requiere para reparar las unidades es fuerte y corresponde a varios millones de pesos, ya que fueron entregadas en pésimas condiciones.

Al hacer cálculos, dijo, se gastan alrededor de 100 mil pesos diarios en reparaciones de los camiones para que puedan salir a prestar el servicio.

Con estas acciones, el funcionario estatal informó que el Gobierno hará un esfuerzo por mejorar en forma paulatina el servicio que se presta a los ciudadanos, en tanto se logra una solución definitiva, pues puntualizó que el Estado no tiene la capacidad para operar un sistema de esta magnitud.