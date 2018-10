Miles de centroamericanos cruzan México para tratar de llegar a Estados Unidos ¿cuántos se quedarán?

No sé si el Gobierno federal mexicano tenga capacidad para atender a los más de cinco mil indocumentados centroamericanos que cruzaron la frontera en el sur del país, pero se viene un problema muy serio que hay que atender de inmediato. Es muy fácil hablar de Derechos Humanos y de hospitalidad, pero la realidad es otra. Luego, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ofreciéndoles empleo, cuando no se les da empleos a los mexicanos.

Los centroamericanos vienen huyendo de sus países por no tener empleos y por la violencia que los amenaza; pretenden llegar a la Unión Americana atraídos por el “sueño americano”. El presidente Donald Trump ya ordenó reforzar la línea fronteriza que separa a México de Estados Unidos, para evitar que los migrantes logren cruzar al lado americano.

Esos más de cinco mil centroamericanos en caso de no lograr su objetivo, podrían quedarse en los estados colindantes con la Unión Americana, como Sonora, entre otros. No sé cuántos tratarán de cruzar por Sonora, pero los que sean causarán un problema social, porque hay que atenderlos como debe de ser, con alimentación, un techo digno, médicos, enfermeras y medicamentos.

El problema es serio para los estados fronterizos, también por donde vayan pasando las caravanas de personas. Ojalá pueden entrar a los Estados Unidos sin ningún problema, ya que en caso de no poder, se quedarán en territorio mexicano. Ahora es un problema para el actual gobierno que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, pero López Obrador es el que ofrece trabajo.

Populismo puro del presidente electo, ya veremos después del 1 de diciembre, cuando rinda protesta como Presidente de México. La cosa no es tan sencilla, pero así es López Obrador. En lo personal creo que no aguantará los seis años de su mandato, buscará cualquier pretexto para dejar el cargo, más si no puede con el “paquete”. No es cosa fácil gobernar un país como México.

La Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, previendo la situación que se podría presentar, solicitará el apoyo del Gobierno federal para hacer frente a la situación. Entre los manifestantes vienen muchas mujeres y niños; mujeres embarazadas y bebés de menos de un año de vida, con sus carriolas. Estas marchas representan un peligro para ellos. La necesidad es grande.

Algunos supermercados no respetan las ofertas y cobran a como se deja el cliente

Hay que cuidarse de las ofertas de los supermercados, porque ofrecen un precio y a la hora de pagar la mercancía las cajeras o cajeros cobran otro. Esto lo comprobé en tres de ellos, las trasnacionales Walmart y SAM y, Soriana. Las autoridades deben de vigilar porque el cliente se confía y paga lo que le cobren. A mí me pasó al comprar solo tres productos, por eso me di cuenta. Las personas que compran el mandado de la semana nada más pagan y se van.

Más en la tienda de mayoreo SAM Club, que los compradores adquieren los productos en grandes cantidades de dinero, y la hora de la hora no les sale. Creo que hace falta vigilancia por parte de las autoridades federales, para que “chequen” físicamente “quién es quién en los precios”, porque un precio el que anuncian y otro el que cobran.

Nada más para que chequen los inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en Soriana, los rastrillos Presto Barba se anuncian en 30 pesos en oferta y los cobran a 38 pesos. Esto sucedió este lunes por la tarde, a lo mejor todavía están las ofertas…

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

