Balean casa de Norberto Rivera, muere agente policiaco

El responsable llegó a la casa del arzobispo emérito, tocó la puerta diciendo que entregaría un paquete y cuando le abrieron disparó contra el agente quien murió en un hospital

La Procuraduría capitalina investiga un tiroteo registrado en la vivienda del Arzobispo Norberto Rivera, en la Colonia Florida, donde fue herido y más tarde falleció un elemento de la Policía Bancaria asignado a la seguridad del lugar.

Al parecer, el policía murió por una herida de bala en el pecho, en un hospital privado de la Colonia Roma.

“Reportes preliminares indican que el implicado llegó al domicilio en la esquina de las calles Camelia y Francia, vestido de militar, y llamó a la puerta diciendo que entregaría un paquete.

“Sin embargo, cuando le abrieron el sujeto disparó y lesionó a uno de los elementos de seguridad de la casa; sus compañeros repelieron la agresión, pero logró escapar”, informó la PGJ en un comunicado.

Tras disparar contra el PBI asignado a la vigilancia del inmueble, al menos tres atacantes ingresaron al predio unos 2 metros, pero desde la caseta de vigilancia fueron repelidos.

Los peritos localizaron ahí al menos 10 casquillos, cuyos calibres no se han precisado, en tanto que los atacantes escaparon en dos camionetas.

Dentro de la vivienda, situada en el 110 de la Calle Camelia, se reunieron el ex cardenal y el Secretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins.

La zona permanece acordonada, al tiempo que peritos realizan diligencias en torno a los hechos.

“La Conferencia del Episcopado Mexicano muestra su cercanía, solidaridad y apoyo al Eminentísimo Cardenal Norberto Rivera Carrera, Arzobispo Primado Emérito de México, que el día de hoy sufrió un ataque en su domicilio particular donde resultó herido de muerte un policía bancario”, refirió el Episcopado, en una misiva.

La Arquidiócesis Primada de México informó que el policía asesinado es José Javier Hernández Nava.