Dejaron ¡un de$a$tre! los de $ictuh$a

Exhiben a diputados a favor del aborto

Tiran descuartizados cerca de Palacio

Ponen oootra “palomita” a la “Gober”

Dejaron un de$a$tre los de $ictuh$a…Y se está demostrando que los que ya nadaban circulando ¡de puro milagro!, son los camiones urbanos de Hermosillo, según la dominguera revelación que ayer hiciera el director de Transporte estatal, Carlos Morales, al destapar que de las 200 unidades que requisaran hace como tres semanas, 110 estaban en condiciones regulares y 90 en estado crítico. ¡Zaz!

Tan es así que apuntillara que 30 de ellas ya eran pura chatarra, de ahí que optaran por enviarlas al yunque, por no tener caso el repararlas, pero aún así en la actualidad gastan alrededor de $100 mil pesos diarios en el arreglo de entre ocho y diez ruleteros que día a día se descomponen, por lo que ese de$a$tre es el que les dejaran los concesionarios de la empresa transporteril $ictuh$a. De ese pelo.

Pues de acuerdo a lo ventilado por Carlos y en pleno domingo, se deduce el porque los de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano (Sictuhsa) llevaron a un punto de crisis ese cada vez más deficiente servicio, y es que de los 375 “rulas” requeridos para esta Capital, sólo operaban 280, menos los que se descomponen continuamente y los que prácticamente ya no servían. ¡Pácatelas!

Eso explica el porque de la presión que a últimas fechas metieran esos camioneros encabezados por José Luis Gerardo Moreno, para que les autorizaran otro aumento a la tarifa y así poder mantener operando ese sistema con el que ya habían tocando fondo, por una mala administración, como se los echara en cara Morales Buelna, por ya tener puros cascarones de vehículos transitando. Así el fiasco.

Así está el saldo negativo que diera a conocer el mencionado funcionario, que sí que está por demás de$a$tro$o, a pesar de los más de $600 millones de pesos que les destinaran a los de Sictuhsa, en los tres años que van de actual sexenio claudillero, por concepto de subsidios y el alza a las tarifas, pero la cuestión es que ni las cuotas del IMSS e Infonavit de los choferes se dignaron a pagar. A ese grado.

En lo que es un “corte de caja en rojo” que deja entrever que el Gobierno del Estado la tendrá cuesta arriba, a la hora de rescatar esa actividad que representa la movilidad de la ciudadanía que no tiene carro, que es la mayoría, lo que tampoco es una misión imposible, en base a lo adelantado por Morales, de que calculan que en un lapso de cuatro meses podrían normalizarla, pero sin decir cuánto les costará hacerlo.

O séase que con esos números o pelos de la burra en la mano que hicieran públicos, se corrobora que ya no quedaba de otra salida, más que quitarle esa operatividad a José Luis y compañía, luego de que simple y llanamente no pudieran con el paquete, por de a cómo solamente se dedicaran a velar por sus intereses, pero no por el de los usuarios, de ahí que como consecuencia de eso la dejaran caer de esa forma. ¡Glup!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Exhiben a diputados a favor del aborto…Ahora sí que si se escucha el sentir de las mayorías, está claro que se acaba de confirmar que están a favor de la vida y en contra de la despenalización del aborto, como lo reflejaran con la mega marcha nacional simultánea a la que se sumaran 10 municipios de Sonora, entre ellos esta Ciudad del Sol, para defender el derecho a la existencia desde la gestación.

En esos términos estuvo ese grito de ¡sí a la vida y no al aborto! de miles de personas de diferentes organizaciones civiles, religiosas y apartidistas, así como de salud y educación, que portando distintivos blancos y azules iniciaron esa manifestación a las 16:00 horas de la tarde, que en esta “Capirucha” partió del Parque Madero, para hacer escala en Palacio de Gobierno y terminar ante el Congreso del Estado.

Luego entonces así se dio ese mensaje de rechazo “ciudadano” contra los promotores de esa propuesta, que mayormente es impulsada por los diputados el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y que esa calificada como un asesinato disfrazado, de ahí el porque de ese repudio popular y generalizado que se hiciera patente y no es para menos, por como la gente saliera a las calles. ¿Qué no?

De tal forma que en ese sentido esta esa exigencia para los legisladores locales y federales de Morena, a fin de que no aprueben esa medida que atentaría contra las vidas de mujeres embarazadas y sus productos en concepción, y es que por hoy en día ser mayoría en el Poder Legislativo, es que ya han hecho resurgir esa pretensión que por siempre han traído, desde su enfoque liberal e izquierdista. ¡Tómala!

Habrá que ver qué reacción hay ante esa “Ola celeste” de protesta, ya que el presidente del Congreso de la Unión, Porfirio Muñoz, anunció que éste semana presentarían la aludida iniciativa de derechos de la mujer, que incluye la interrupción del embarazo, lo que ahora estaría por verse, ante esa revuelta que hicieran y que llegara hasta la casa de transición del “Presi” Electo, Andrés Manuel López Obrador.

Y tanta división hay, que las que ya chocaron en torno a eso son la senadora y diputada federal sonorense, Lilly Téllez y María Wendy Briceño, por la primera oponerse y la segunda apoyar esos homicidios bajo el argumento de que las féminas pueden hacer con su cuerpo lo que quieran, incluso matar. ¡Qué tal!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Arrojan descuartizados cerca de Palacio…Donde ya parecía haberse visto todo, pero resultó que no, es por rumbos de Obregón, y para prueba está el que ahora arrojaran dos cuerpos descuartizados a sólo media cuadra del Palacio Municipal y con un narcomensaje en una cartulina, en lo que se presume que a todas luces es una advertencia para algún grupo del crimen organizado rival. De ese tamaño.

En lo que es un espeluznante macabro hallazgo que volviera a impactar a los cajemenses y sonorenses en general, después de que la madrugada del pasado sábado unos ciudadanos que pasaban por el céntrico sector de la calle Sinaloa, entre Náinari y Allende, descubrieron los cadáveres de un par personas con sus brazos, piernas e incluso la cabeza desprendidas, ante lo que alertaran a las autoridades policíacas.

De ahí que una vez que arribaran a ese lugar los policías municipales, dieron fe de ese sádico hecho sangriento y de la leyenda que dejaran en un cartel, en el que se leía: “No confundan el respeto con el miedo, aquí también hay huev…, brinquen esa línea y van a ver que pasa, primera y última”, por lo que a esos niveles extremos ya ha llegado la narcoviolencia por esos lares, lo que está de no creerse. ¡Vóitelas!

Ese es el recibimiento que le están dando al “nuevo” alcalde emanado de Morena de ese inseguro municipio yaqui, cual es el caso de Sergio Pablo Mariscal, por lo cerquita que fueran a tirarle esos ejecutados, a los que casi casi hicieran pedacitos, en un evidente “ajuste de cuentas” entre los diferentes bandos del crimen organizado, que desde hace rato que se disputan esa plaza. ¡Ñácas!

Y es que por más que Mariscal Alvarado entrando y entrando se quisiera “lavar las manos”, al justificar que es una inseguridad que le había heredado el ex “Presimun”, Faustino Félix Jr., lo cierto es que en lo que va del presente mes de octubre ya sumaban 26 muertes violentas, más las que se acumulen en los días que todavía le faltan, de ahí el porque ya se rompiera el récord anual de asesinados. Así la ola violenta.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ponen oootra “palomita” a la “Gober”…Quien vaya que vino a ponerle una “palomita” más a la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, es la directora de Mexicanos Primero, Jennifer O’Donoghue, la organización nacional dedicada a evaluar el renglón educativo, al destacar que Sonora es el Estado que más avanzó en el País en esa materia, en el periodo 2016 y 2018. ¿Cómo la ven?

Lo que significa otro punto a favor para la “Gober” y el encargado de despacho de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González, ante esa ponderación que hiciera O’Donoghue en el marco del evento de la certificación de 114 directivos, supervisores escolares y asesores técnico-pedagógicos, por parte de la Universidad de Cambridge, mismo que se celebrara en Hermosillo.

Al ventilar que a partir de los factores que analiza el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa (ICRE), la Entidad obtuvo promedios favorables en cuanto a resultados y condiciones educativas, al arrojar que aquí los niños aprenden más; además de que tienen una mayor permanencia en las escuelas, de ahí que por lo menos lleguen al nivel de Educación Media Superior. De ese vuelo.

Ante lo que concluyen que así está esa buena calificada que los de Mexicanos Primero le están dando o poniendo a Claudia y los promotores de ese rubro, que es presidido por Guerrero González, por el avance que se ha tenido en tan poco tiempo, después de que los que se fueron lo dejaron en los últimos lugares, lo que hace más meritorio el que ya se esté destacando a esos niveles de reconocimiento. Así el acierto.

No obstante y que Jennifer resaltara que ese progreso no es producto de la casualidad, sino del como están rindiendo frutos las acciones que han implementado con esa finalidad, como por ejemplo con la creación del Centro Regional de Formación Profesional Docente (Creson), que se pusiera en funcionamiento el 1 de mayo de 2017, así como con la certificada de los docentes escolares. Ni más ni menos.

Correo electrónico: [email protected]