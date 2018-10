Rescata Pumas el empate ante Tigres

Los felinos no pudieron hacer valer su localía ante los visitantes

En un partido de constantes volteretas, Pumas no pudo imponer la localía y terminó rescatando el empate 3-3 frente a los Tigres, con una gran actuación de Carlos González, quien se destapó con un hat-trick.

Los auriazules han sufrido esta campaña para ganar en casa, donde apenas tienen dos triunfos y ahora ante los regios otra vez tuvieron que remar contra la corriente en varios lapsos del partido.

Al minuto 6, Pumas abrió el marcador para imponer condiciones, Carlos González se avivó y puso el 1-0.

Tigres respondió con un golazo de media distancia de Edu Vargas al 31′, que dejó parado al arquero de los universitarios, Alfredo Saldivar.

Sin dar tregua y aprovechando el momento anímico, al minuto 31, Rafael Durán puso el 2-1, haciendo su primer gol para los Tigres.

Pumas no dejo de insistir y Carlos González clavó el 2-2 al 45′, para irse al descanso de medio tiempo con el marcador emparejado.

Tigres arrancó el complemento a toda velocidad y finalmente André-Pierre Gignac a quien no le habían dado muchas libertades se hizo presente luego de anotar el 3-2 al 46′, con el que los pupilos de Ricardo Ferretti volvieron a tomar el control.

Vinieron los ajustes del cuadro de casa, buscando tener más gente de ofensiva y Matías Alustiza entró al 57′.

Carlos González volvió a emparejar el partido y al 62′, se levantó y cabeceó para el 3-3, que tranquilizó los ánimos en la tribuna.

Al 69′, el VAR entró en acción para corroborar un gol inválido de Tigres debido a un fuera de lugar, en medio del aplauso de la afición universitaria que este domingo tiñó de rosa el Estadio Olímpico para recordar la importancia de la auto exploración y la prevención del cáncer de mama.

Con este empate Pumas llegó a 23 puntos, manteniéndose entre los 5 primeros lugares, mientras que los Tigres tienen 19, sumando de a poco para no salir de zona de clasificación.