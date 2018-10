Evitan migrantes albergues por temor

Además varios de los albergues están saturados

Integrantes de la caravana migrantes que arribó a México duermen en la vía pública porque varios albergues están saturados y además temen ser detenidos en ellos, afirmó la organización Save the Children.

En un comunicado, integrantes de la institución de defensa de la niñez reportaron la situación que enfrentan al llegar a Suchiate y Tapachula, Chiapas.

“En el parque de Suchiate, hay niños y niñas acostados, descansando. No quieren entrar al albergue por miedo a ser detenidos”, afirmó Herminia Jiménez, Coordinadora de Save the Children en Tapachula.

“Algunos niños y niñas están comiendo y durmiendo en la calle porque sólo les dejan entrar a los baños”, indicó la organización citando a su promotora Eloina Caba.

Save the Children estima que 1 de cada 4 integrantes de la caravana son niñas, niños y adolescentes.

La falta de cupo en albergues de la sociedad civil fue constatada por la ONG desde el sábado.

“De acuerdo con datos proporcionados por personal del Ayuntamiento de Suchiate a Save the Children, hasta ayer, se habían registrado para su atención 2 mil 665 personas”, precisa el comunicado.

Según informes de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados con corte al sábado, referidos por la ONG, 7 mil 233 personas se registraron para acceder a las instancias de atención a migrantes tras entrar a México por el puente fronterizo Rodolfo Robles.

Aunque no hay registro del ingreso ilegal por el río Suchiate, Save the Children refiere una estimación de entre 2 mil y 3 mil personas.