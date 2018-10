Reclama Diego Luna a EPN trato a Caravana Migrante

El actor Diego Luna condenó el trato que las autoridades federales dieron a la Caravana Migrante durante su entrada a México.

En un tuit, Luna dirige su rechazo directamente hacia el gobierno que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, por las condiciones de desigualdad que orillan a los mexicanos a cruzar a Estados Unidos, y el trato indigno que se da a los migrantes centroamericanos que tienen que entrar al país para llegar a la Unión Americana.

“Su gobierno no me representa Señor EPN. Un país que ha orillado a tantos mexicanos a buscar suerte al norte de nuestra frontera, no puede dar la espalda a los que hoy buscan una vida mejor lejos de la pobreza y la violencia ¡qué vergüenza”, tuiteó.

El enfrentamiento que se dio entre policías federales y migrantes, que dejó varios heridos, orilló a Peña Nieto a ofrecer un mensaje a la nación, donde asegura que quienes deseen entrar al país pueden hacerlo por las vías legales, pero “no de forma violenta”.

Fuente: SDP noticias