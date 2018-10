Matan ex candidato en Chiapas

Antonio Valdéz Wendo, ex candidato de Morena-PT-PES a diputado federal, fue asesinado ayer por la tarde en Bochil, Chiapas.

Según medios locales, el médico de profesión fue atacado a balazos el viernes alrededor de las 18:30 horas mientras corría en la carretera, cerca de la entrada a la cabecera municipal de Bochil.

A través de twitter, la Secretaría General del Gobierno del Estado informó que la Fiscalía General investiga la agresión.

“Elementos de la @FGEChiapas investigan agresión en contra de Antonio Valdéz Wendo, ex candidato a diputado federal de @PartidoMorenaMx en #Bochil, quien fue interceptado esta tarde a la altura de la entrada a la cabecera municipal””, publicó.

El Gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas, exigió a las autoridades el esclarecimiento con prontitud y exactitud el caso, así como la detención de los autores materiales e intelectuales del asesinato.

Valdéz fue el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a diputado federal por el distrito 2.

Este distrito fue ganado por el ex secretario de Hacienda estatal, Humberto Pedrero Moreno, quien simuló ser indígena como candidato del PRI-PVEM y, una vez en el cargo, se pasó a Morena.