Fomentan liderazgo responsable en jóvenes

Formar jóvenes líderes con una visión internacional es parte de los objetivos del Gobierno del Estado para fortalecer el desarrollo político, económico y social de Sonora, destacó Onésimo Mariscales Delgadillo, al entregar reconocimientos a los participantes del Concurso “Liderazgo Responsable y Autogestión Social”.

El subsecretario de educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), acompañado de Yvonne Pérez, coordinadora de Programas de Desarrollo Internacional del Pima Community College West Campus, felicitó a los jóvenes por crear proyectos de impacto positivo en la sociedad.

Mariscales Delgadillo detalló que en el concurso organizado por integrantes de Fomento Internacional a la Educación y Liderazgo, S.C. y de la Pima Community College, participaron 38 estudiantes de bachillerato que en marzo recibieron capacitación durante el encuentro binacional Arizona Model United Nations (AzMUN).

Subrayó que en la fase final, los alumnos mostraron el diseño de 12 proyectos sociales: Sin fronteras Hermosillo, L’ecologie du cocus, Moss populus, Movimiento sin barreras, Compromiso mujer Sonora, Luchando contra la homofobia, Comedor comunitario para indigentes, Áester, The Renaissance of the 21st Century, Lucha para diversidad sonorense, Nutrir y concientizar a la juventud en Hermosillo y Aprendiendo mi nueva historia de vida.

Anabell Fiel Rivera, directora de Fomento Internacional para la Educación y Liderazgo, S.C., agradeció el interés de las autoridades estatales por promover la formación de jóvenes líderes.

En la ceremonia se entregó un reconocimiento especial para Ana Belem Dosamantes Urbina y Adriana Carolina Ortiz Guevara, alumnas del Colegio Regis, quienes obtuvieron el primer lugar con su proyecto denominado “Movimiento sin barreras”, que busca trabajar acciones de empoderamiento de niñas y jóvenes a través de fortalecer la inteligencia emocional.