“Encanta” Carlos Rivera a sus seguidoras

Dicen que en la “Guerra” y en el amor todo se vale y Carlos Rivera se apoyó de su encanto y su voz para ganar una batalla en la que disparó directo al corazón de 11 mil “riveristas”.

El coach de “La Voz… México” volvió al escenario de la Arena Monterrey con su “Guerra Tour” y su presencia desarmó a los regios que la noche del viernes anterior le regalaron un sold out.

Aunque apareció en el escenario con una hora de retraso, pues tuvo dos abridores, no hubo reclamos para Carlos porque llegó bien armado de sus canciones y sencillez.

Para esta ocasión se hizo acompañar de un ejército de ocho bailarines y siete músicos que “lucharon” junto a él para salir bien librado de esta “Guerra”.

Vestido de cadete, apareció a las 22:07 horas cantando “Amo mi Locura”, desatando los gritos de las frenéticas fans.

“Gracias por volver a llenar este lugar enorme, gracias a ustedes es que no he dejado de creer que los sueños se cumplen. Hoy yo vine a darles mi corazón y todo lo que soy también. De verdad, ustedes déjense llevar, yo también me dejo llevar. Vamos hasta donde ustedes quieran”, saludó el cantante de 32 años.

“Serás” y “Voy a Amarte””, completaron la primera tercia de temas que interpretó el originario de Huamantla, Tlaxcala.

Si de por si los gritos ya eran ensordecedores, aumentaron de volumen cuando el artista eligió entre todas las “riveristas” a una afortunada para subir al escenario y cantarle “Sígueme”.

Además de cantador y encantador, en este show también estuvo muy platicador, pues tenía motivos para estar contento, aunque también se puso nostálgico al cantar “Recuérdame”, de la película “Coco”; “La Luna del Cielo”, que le escribió a su abuelita, y “El Hubiera No Existe”.

Para realzar su espectáculo, el ex académico vistió su producción de un segundo piso en el escenario, con dos escalinatas en los costados y tres pantallas que desde vista limitada no se apreciaron del todo bien, aunque los que estaban de cerca lo apreciaron mejor.