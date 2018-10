Conmueve al mundo conejita que nació sin orejas

Como hoy es viernes y se necesita una historia bonita antes de poder comenzar a disfrutar del fin de semana como se debe, queremos contarte sobre Mimi, una conejita que ha robado cientos de sonrisas en Internet, pero no lo ha hecho sola, a su lado está una joven de gran corazón llamada Rodajia Welch.

Mimi llegó a manos de su nueva humana luego de que su anterior dueño enfermara, quedara imposibilitado para cuidarla a ella y sus hermanitos y decidiera darlos en adopción.

Cuando Rodajia conoció a Mimi no pudo evitar sentir mucha ternura y enamorarse porque la conejita tiene un rasgo especial, no tiene orejas (ni oídos). Sin embargo, esta no fue razón para que la joven la rechazara, al contrario.

Entonces, la nueva mama adoptiva pidió ayuda a su novio para encontrarle un nombre a la criatura blanca y él se enteró que existe una rama del cosplay llamada kemonomimi que consiste en usar orejas de animal… parece contradictorio pero dejó de serlo cuando Rodajia se puso manos a la obra y le tejió a su nueva compañera un par de orejitas rosas.

La idea hizo que esta peculiar familia se volviera viral en Instagram donde se comparten imágenes sobre la vida de Mimi y sus amigos.

Fuente: SDP noticias