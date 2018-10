Trump agradece a México por contención de caravana, pero reitera despliegue militar en su frontera

El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, agradeció al gobierno de México por contener el flujo de los integrantes de la mega caravana migrantes de Honduras, que esta tarde intentaron irrumpir de forma masiva en la frontera con Guatemala.

En declaraciones a medios desde la Casa Blanca, Trump dijo que esperará al mayor flujo de información para conocer lo que ocurre en la frontera de México y Guatemala, pero aclaró que hasta el momento ha tenido una buena comunicación con las autoridades mexicanas y que agradece su apoyo en esta crisis humanitaria.

Trump aprovechó la ocasión para lanzarse en contra del Partido Demócrata y acusó que los actuales vacíos en las leyes migratorias son su responsabilidad. En ese sentido, consideró que muchos de los integrantes de la caravana son “delincuentes” y reiteró que, en caso de que sea necesario, ordenará el despliegue de elementos del Ejército estadounidense a la frontera con México.

“Mucha de esa gente, son criminales. Quieren entrar a nuestro país y son criminales. Y no van a pasar, por lo menos no bajo mi guardia. En este momento le agradezco a México, espero que continúen así. Si eso no funciona, vamos a llamar al Ejército y los vamos a desplegar, no van a entrar a este país. Es mejor que regresen, no van a entrar a este país”.

Fuente: SDP noticias