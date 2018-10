Se mantiene optimista Roberto Osuna

Para Roberto Osuna, la eliminación con sus Astros de Houstonfue un triste final, pero espera que sea un feliz inicio del resto de su carrera en Grandes Ligas.

Osuna dijo estar muy motivado porque a partir del 2019 comenzará temporada completa con Houston, a donde llegó el pasado julio, en una transferencia desde los Azulejos de Toronto.

El lanzador mexicano dijo que desde el primer día, todos sus compañeros y la organización en general hicieron que se sintiera como en casa y eso fue parte fundamental de los muy buenos resultados que entregó hasta en su último día de trabajo, el jueves en el quinto y último partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que perdieron frente a los Medias Rojas de Boston.

“La verdad que desde el primer día me trataron muy bien”, señaló Osuna. “Todo mundo me trató muy bien. Hice rápido muchas amistades en el bullpen. Uno de ellos fue Héctor Rondon, como latino. Era el único latino en el bullpen y me ayudó mucho”.

“Todo este equipo en lo personal, me hizo sentir como parte de su familia y estoy triste porque sé que hay varios agentes libres, que no es seguro que vuelvan el año que entra. Todos me trataron bien, les guardo un cariño y respeto a todos”.

Lejos de jugar su mejor beisbol

Osuna reconoció que distaron de jugar su mejor beisbol en la última serie contra los Medias Rojas y que servirá de experiencia para el futuro, que vislumbra brillante con los Astros, para los que tiene contrato asegurado al menos hasta la temporada 2020.

“Desgraciadamente, no se consiguió, ahora toca trabajar en equipo y fortalecernos para el año que entra”, mencionó. “En el beisbol se gana se pierde, hoy nos tocó perder. Nos vamos a casa a prepararnos para el año que entra. No llegamos al objetivo que teníamos”.

El relevista mexicano de 23 años cerró su temporada con una excelsa actuación de tres entradas en las que impidió carreras; recibió sólo un sencillo y ponchó a tres. Fue la salida más larga de su carrera en Grandes Ligas. Su anterior labor más larga había sido de 2.1 entradas en su temporada de novato en el 2015.

Apenas sucedió apenas dos días después de que sufrió el que tal vez fue su peor descalabro como profesional en el Juego 3 contra los Red Sox.

Entró en la octava entrada, con el juego abajo 2-3. Recibió tres hits, incluido jonrón con casa llena, y cinco carreras limpias en dos tercios de inning.

“Yo te lo dije ese día, que había sido una de esas malas noches…”, comentó. “Hoy me sentí bien. Estaba dispuesto a tirar lo que el brazo me diera. Yo igual que todos mis compañeros, quería ganar esta noche”.

Desde que llegó a los Astros y a pesar de sus problemas fuera del terreno de juego, Osuna se ratificó como uno de los mejores relevistas en la gran carpa. Logró 12 salvamentos para Houston en igual número de oportunidades con una efectividad de 1.99 en 23 apariciones en los que ponchó a 19 y regaló sólo tres pasaportes.

Osuna dijo que varios de sus compañeros como José Altuve, Marwin González, Lance McCullers y Justin Verlander, entre otros, habían sido un ejemplo para él de profesionalismo, resistencia, dedicación y valor para jugar con dolor.

“Como dijo Verlander en una junta: ‘Nadie tiene idea de lo que nosotros hacemos para salir a jugar todos los días’. Y eso es verdad”, dijo. “A veces los fanáticos no aprecian todo el esfuerzo que nosotros hacemos. Ellos creen que es fácil salir a jugar todos los días. Pero también tenemos cosas personales, también tenemos lesiones que tratamos de ocultar por siempre tratar de lograr el objetivo”.

“Creo que Altuve y el resto de los compañeros son un claro ejemplo de que el béisbol es de corazón y no es por dinero y esas cosas…”.

Osuna dijo que se quedará a residir en Houston para compenetrarse aún más con la organización y compañeros, así como empezar su preparación durante las siguientes semanas hacia la próxima temporada.

“Ahorita platicamos con varios compañeros, no podemos esperar el spring training y trabajar en equipo”, afirmó. “Estoy emocionado por volver aquí, acoplarnos y volver a buscar el título”.