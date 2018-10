Rihanna rechazó ser parte del espectáculo del Super Bowl

A la NFL le pareció excelente idea invitar a participar a Rihanna en el próximo Super Bowl, pero ella los rechazó y todo tiene una explicación.

Y es que la cantante apoya al exjugador Colin Kaepernick.

“La NFL y CBS realmente querían que Rihanna fuera la artista del próximo año en Atlanta. Se lo ofrecieron, pero ella dijo que no debido a la controversia de las rodillas. Ella no está de acuerdo con la postura de la NFL”, dijo una fuente a Us Weekly.

Cabe mencionar que Colin fue el primer jugador de fútbol profesional en arrodillarse durante el himno nacional en protesta por la brutalidad policial y la desigualdad racial. Tras desatarse la controversia en el 2016, él no ha jugado.

Por otra parte, Maroon 5 encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2019 a celebrarse el 3 de febrero en Atlanta.

Fuente: SDP noticias