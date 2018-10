Recibe Scorsese Premio Princesa de Asturias

El director aseguró que el cine es un arte que siempre está en el presente, y eso permite que las películas del fallecido Luis Buñuel estén más vivas y sean más actuales que las redes sociales

Martin Scorsese fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias en la categoría de las Artes, en Oviedo, España.

En la ceremonia de entrega, el director aseguró que el cine es un arte que siempre está en el presente, y eso permite que las películas del fallecido Luis Buñuel estén más vivas y sean más actuales que las redes sociales.

El cineasta aceptó el galardón en nombre de la libertad de encontrar la tranquilidad y el enfoque para no dejarse llevar por todas esas categorías absurdas actuales o por los juicios triviales, los sistemas de calificación y los pronunciamientos de moda.

“La libertad de creación, subrayó, permite llegar a ver todo el camino que conduce a la revelación de lo que no se puede nombrar, sino solo sentir y –para aquellos de nosotros que encontramos la gracia– expresar a través del arte”, dijo el director.

Scorsese agradeció un premio que procede de la tierra de Cervantes, Goya, Unamuno, Picasso, Lorca y Luis Buñuel, uno de los más grandes artistas de la historia del cine, según el estadounidense.

Recordó que, pese a que tras cuarenta años de carrera sigue sin sentirse como un profesional, y que en sus inicios no tenía mucho que ver con el negocio del cine, al que quería acceder únicamente para obtener el dinero para hacer las películas.

El director de “El Lobo de Wall Street” mencionó que los jóvenes disponen de múltiples oportunidades y pueden hacer una película con cualquier cosa, gracias a que todas las herramientas están ahí y son asequibles.

Pese a esas oportunidades, Scorsese confesó sentirse preocupado por el futuro del cine en una sociedad en la que el arte es frágil y se le critica y se le margina como si no fuera esencial para la vida.

“El cine se ha convertido en una corriente dentro de un torrente de imágenes en movimiento que inundan nuestras vidas en el que se mezclan episodios de una serie de televisión, un vídeo de gatos o perros, vídeos didácticos, los ‘reality shows’, Lawrence de Arabia y reportajes” describió.

En esa coyuntura, planteó, el cine se devalúa continuamente mientras la tecnología permite que cualquiera haga una película.

Para Scorsese, se debe respetar la libertad de elección, pensamiento y acción que conduce a la creación del arte y dar a los jóvenes confianza y capacidad para trazar su propio camino en la vida para no dejarse llevar por todas las consignas y los ganchos comerciales y ver el camino que conduce a su propia luz interior.

“Ahí es donde comienza la verdadera lucha; la lucha por el espíritu”, destacó.