¿Nuevo iPad Pro? Apple anuncia evento para finales de octubre

La compañía estadounidense Apple anunció a través de una invitación a medios que realizará un nuevo evento de presentación el próximo 30 de octubre, donde se espera que sean introducidos nuevos modelos de iPad Pro y MacBook Air.

Llamado ‘There’s more in the making’, el evento se llevará a cabo en Brooklyn, Nueva York, mostrando versiones más coloridas de la icónica manzana de la compañía, lo que apunta al lanzamiento de una serie de nuevas características para el Apple Pencil.

Se especula que el nuevo iPad Pro eliminará el botón Touch ID en favor del sistema de reconocimiento facial Face ID, ademáss de un puerto USB Tipo-C que sustituirá a la entrada Lightning para simplificar toda la nueva línea de productos.

También se espera que presenten una nueva MacBook Air, agregando un procesador más rápido y una pantalla con un marcos más delgados al modelo, cuya última actualización fue hace ya varios años.

