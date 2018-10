Mark Ruffalo tendrá doble protagónico en serie de HBO

Mark Ruffalo tiene una tarea difícil, personificará a unos gemelos en la próxima serie limitada de HBO, ‘I Know This Much Is True’.

Además de actuar, el “Avengers” se desempeñará como productor ejecutivo. Esta será escrita por Derek Cianfrance conocido por su trabajo en Blue Valentine y The Light Between Oceans.

“El nuevo programa se basa en el mismo nombre del libro de Wally Lamb que sigue las vidas paralelas de hermanos gemelos idénticos en una historia épica de traición, sacrificio y perdón, ambientada en el Contexto de la América del siglo 20”.

I Know This Much Is True constará de 6 episodios.

Fuente: SDP noticias