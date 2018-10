Constata gobernadora éxito de emprendedores

En la taquería “Los Trujillos” de la colonia Revolución I, Claudia Pavlovich dialogó con los empleados y probó los tacos que Alicia vende desde septiembre del 2017

Un año ha pasado ya desde que Alicia Salomé Trujillo Preciado inició con su propio negocio en el parque ubicado frente a su hogar en la colonia Revolución I.

Para ella, la mañana de este viernes transcurría como cualquier otra, atendiendo a sus clientes que gustosos consumían tacos de cabeza, chicharrón, barbacoa y frijol, jamás imaginó que alrededor de las 11:00 horas la gobernadora Claudia Pavlovich llegaría a su negocio como una clienta más.

“Como un baldazo de agua fría porque no me lo esperaba en verdad y muy agradecida con ella, porque sí cumple”, expresó Alicia.

La mandataria estatal se presentó en la “Taquería Los Trujillos” para probar los tacos que Alicia vende desde septiembre del 2017; gustosa bajo la sombra de un mezquite se sentó a comer y convivir con clientes y vecinos del lugar.

Al servirse unos tacos de chicharrón, la gobernadora Pavlovich aseguró que la gente que quiere y busca oportunidades, como Alicia, puede emprender su propio negocio.

“Claro que hay manera de salir adelante, mientras se quiera, también hay mucha cuestión de voluntad, aquí Alicia es bien chambeadora”, reiteró la gobernadora Pavlovich.

Alicia Trujillo, comentó que sus padres fueron quienes le heredaron ese gusto por la cocina, y ella, como madre de dos niñas, decidió emprender un proyecto de comida en su hogar, para ayudar a su esposo en los gastos familiares; una vecina le comentó que en el Gobierno del Estado en el programa de Fomento al Autoempleo del Servicio Nacional del Empleo podrían ayudarla a emprender su negocio.

“Fui, me presento, me piden el proyecto, con quién lo voy a hacer, hago equipo con mi papá, que es lo que yo quería, y bendito Dios en menos de un mes me llega la carreta; me siento muy orgullosa porque para mí era un sueño, esto ha sido muy grande y muy bendecida me siento, bendito Dios”, reiteró.

Este negocio propio, agregó, es un gran apoyo, pues al estar frente a su casa no descuida a sus dos hijas, además asegura que poco a poco y gracias al arduo trabajo son cada vez más los clientes que acuden a la taquería a degustar la comida que ahí vende, generando un ingreso familiar que los ayuda a salir adelante.

La señora Alicia Trujillo invita a todas aquellas personas que desean tener su negocio propio a atreverse a dar el primer paso, acercarse a los distintos programas de apoyos productivos que el Gobierno del Estado ofrece.

“Pues que no se rindan y que adelante, que sigan tocando puertas y que sí es verdad, esto sí es verdad, y se llega mucho y primeramente con la fe en Dios y no derrotarse, no dejarse vencer, si una puerta se cierra, por otro lado se abre otra y muchas más”, manifestó.

Para impulsar el autoempleo, en lo que va del año, el Gobierno del Estado ha entregado 165 proyectos productivos para un total de 388 beneficiarios del programa de Fomento al Autoempleo del Servicio Nacional del Empleo.

Con estas acciones, a través de la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta, se promueven los empleos formales para las familias sonorenses.