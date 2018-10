Cáncer de mama, un cáncer sin causa directa

De acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud, el cáncer de mama es la primer causa de muerte en mujeres en México. El grupo de edad más afectado se encuentra entre los 40 y 59 años. Es una de las enfermedades que no hacen distinción entre la población de países desarrollados y en desarrollo, pues la incidencia es casi igual en todos los países del mundo.

En el marco del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, entrevistamos al Dr. Arturo Pabel Miranda, Coordinador Médico de FUCAM, Cirujano Oncólogo adscrito y presidente de investigación del Hospital 20 de noviembre, para que nos explicara más sobre este padecimiento.

¿Por qué es tan peligroso?

El cáncer de mama es el único cáncer al que se le hace un mes completo de publicidad con el fin de concientizar a la población de su peligro. Y a pesar de ello, es la primer causa de muerte en mujeres en México. ¿Por qué?

“El factor más importante a considerar es que el cáncer de mama se detecta en etapa avanzada, a pesar de que se le hacen muchas campañas a la detección temprana,” menciona el Dr. Arturo. Además es un cáncer que no discrimina ya que su incidencia es casi igual en todos los países del mundo. Sin embargo, hay una diferencia notable entre la mortalidad en países desarrollados y subdesarrollados.

“Otro punto importante a considerar en la relación de la mortalidad del cáncer de mama, es el lugar. Efectivamente hay diferencias entre el pronóstico de una mujer que se diagnostique o se atienda en el lugar urbano, que una mujer que se diagnostique y se atienda en un lugar rural. Porque el acceso al servicio de salud evidentemente no es el mismo. Y con el servicio de salud me refiero no sólo a las mastografías. Por ejemplo, de acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, el número de mastografías en México es mucho menor a las que hay en existencia en todo el sistema de salud. Y no solamente son las mastografías el problema, también hay falta de médicos especializados, tanto en la lectura de mastografías, radiólogos y especialistas en biopsias mamarias. Y por otro lado también el número de especialistas en el tratamiento de tumores malignos son insuficientes. Evidentemente en el medio rural no es suficiente. Y esto impacta también un poco en los centros de atención, que eso ya lo han demostrado muchísimos estudios,” concluye el especialista.

Factores de riesgo

La mayor parte de las mujeres que desarrollaron un cáncer de mama, alrededor del 80% tienen un cáncer de mama esporádico; es decir que no tienen una predisposición genética o un síndrome de cáncer de mama hereditario. Entonces la mayor parte de las mujeres van a desarrollar un cáncer de mama sin tener una predisposición genética, sin tener un gen anormal que predisponga el desarrollo de un cáncer.

“De este 20% que quedaría que está relacionado a un cáncer hereditario, los genes más alterados son el BRCA1 y el BRCA2, sin embargo, no son los únicos; también hay muchísimos más, menos frecuentes que también provocan el desarrollo del cáncer de mama hereditario.”

En cuanto al cáncer esporádico (el 80% de los casos de cáncer de mama) la causa es multifactorial. “Vamos a decir que es multifactorial porque no se conoce un solo factor. Ahora, a esto se refiere que son factores de riesgo que pudieran estar impactando en el desarrollo de este cáncer esporádico. Y es que, efectivamente, el que tu mamá o algún familiar de primer grado haya tenido cáncer de mama, sí es un factor predisponente, pero no es el único.”

Al 80% de las mujeres que desarrollan un cáncer de mama no se les identifica una predisposición genética y muchas veces ni siquiera se identifica un factor de riesgo como tal. Entre los demás factores de riesgo, detacan: el número de hijos, la edad a partir de la primera menstruación, la obesidad, la prediabetes, la diabetes como tal, la ingesta de carbohidratos y grasas, la baja ingesta de verduras, el alcohol, el tabaquismo, etc. “Son muchos los factores de riesgo que se han relacionado con el cáncer. Pero en muchas mujeres, sino es que en la mayoría, no se identifica un solo factor. En México, la obesidad es uno de los factores de riesgo más importantes.”

¿Hay una relación con la densidad de los senos?

La densidad de los senos no es un factor de riesgo como tal. “Si hay un problema relacionado con la densidad de la mama, es que la mastografía pierde la visibilidad y exactitud. Esto especialmente sucede en mujeres jóvenes, por eso la mastografía se recomienda a partir de los 40 años. Eso y además que antes de los 40 años es menos frecuente que la mujer desarrolle cáncer de mama. Entonces en realidad no es que la densidad de la mama como tal sea un factor de riesgo, más bien el problema de una mama densa es que la mastografía pierde su utilidad. Ese es el problema, pero no significa que si tienes la mama densa, te va a dar cáncer de mama.”

La densidad de la mama no se puede conocer al tacto; se mide a través de una mastografía y se completa con otro estudio, habitualmente con el ultrasonido o resonancia magnética, etc.

Diagnóstico del cáncer de mama

El diagnóstico de cáncer de mama definitivo siempre es a través de una biopsia. “Siempre les digo a mis pacientes que el único que diagnostica el cáncer de mama es el patólogo. El radiólogo lo sospecha, el oncólogo lo sospecha, el especialista en mama lo sospecha, pero en realidad el único que diagnostica un cáncer de mama es el patólogo y el patólogo lo diagnostica a través del tejido que se tomó previamente con una biopsia que realiza el radiólogo o especialista con formación especializada en mama.”

Durante la biopsia se toma un fragmento o varios del tumor, y se envían al patólogo quien, en su microscopio con una preparación previa del tumor o la biopsia, lo ve y puede notar la anormalidad de las células cancerosas y diagnostica el cáncer de mama.

“Ahora bien, para llegar a hacer esta biopsia, primero se debe tener una sospecha de algo maligno a través de la palpación, la exploración. El especialista explora la forma de las mamas de la paciente, la palpa, la presencia de daños, la presencia de cambios en la piel. Y completa esto con el primer estudio que es la mastografía, y luego con un ultrasonido. Estos estudios complementan la sospecha diagnóstica. Y una vez que está integrado una sospecha diagnóstica por todos estos estudios, se hace una biopsia. Y la biopsia hace el diagnóstico definitivo del cáncer de mama.”

“La biopsia nos puede decir 2 cosas; si es un tumor maligno o no. Y si es un precáncer o no; es como tal un cáncer, pero no es invasor. Es un cáncer que no ha atravesado la membrana de la célula; no ha invadido a otras células.”

A partir de esto, la etapa clínica es determinada por un especialista. “Y la etapa clínica o lo avanzado del cáncer se determina a partir de 2 ejes principales: el primer eje, la exploración que nos dirá lo avanzado del tumor y durante la exploración, las condiciones que nos da es el tamaño tumoral, la invasión de estructuras de la piel o músculos profundos del tórax, la presencia de ganglios y se complementa con otros estudios más. Eventualmente hay que evaluar o descartar la presencia de que la enfermedad está afectando a otros órganos, como puede ser: pulmones, hígado o huesos (los más frecuentes), aunque puede afectar a todos los órganos del cuerpo. Ya cuando tenemos los hallazgos de la exploración, podemos establecer una etapa clínica. Hay 2 formas de estadificar una paciente con cáncer de mama y habitualmente la usamos al principio del tratamiento.”

La etapa clínica es lo que el médico especialista toca, explora, complementa con estudios y da una etapa de cáncer de mama. Son 4 etapas; la 1 y 2 se consideran una etapa temprana, y la etapa 3 y 4 son etapas avanzadas.

Cómo prevenirse

“Los mayores esfuerzos que debe de tener el sistema de salud en México sigue siendo la prevención. Con el cáncer de mama es difícil llegar a una prevención porque el 80% de las mujeres con cáncer de mama, tienen un cáncer de mama esporádico, no tienen una causa directa. Y bueno, estas mujeres pueden modificar otros factores de riesgo como la obesidad, prediabetes, dieta, alimentación, alcoholismo, tabaquismo.”

“Sin embargo, el esfuerzo debe estar encaminado a la detección oportuna y el tratamiento oportuno de la mujer con cáncer de mama.”

Fuente: Eme de mujer