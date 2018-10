Urge a reforzar leyes a favor de adultos mayores

La Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor debe de proponer iniciativas de reformas a las leyes que protejan a las personas de la tercera edad para envejecer con dignidad, afirmó Virgilio Arteaga González.

El presidente de la asociación civil Abuelos Trabajando consideró que se debe de dar un impulso para que las personas de la tercera edad no sufran de violencia domestica victimas de sus propios familiares.

“No existe el respeto a los derechos humanos para una longevidad con dignidad; lo que debe de hacer la Procuraduría es proponer al Congreso iniciativas para que se modifiquen las leyes y protejan al adulto mayor”, apuntó.

Argumentó que además, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor debe de hacer promoción del envejecimiento activo, pues la esperanza de vida cada vez es mayor, por lo cual no se puede llegar a los 65 años y dejar de trabajar si se va a vivir hasta los 80.

“No hay mucha jurisprudencia, hoy están tratando mal a un abuelo, lo tienen encerrado en un cuarto de atrás de su casa, ya le quitaron la tarjeta y la Procuraduría del Adulto Mayor no puede ir a la casa, porque no puede abrir la puerta y no llegan las denuncias, en ocasiones hay denuncias de parte de los vecinos”, ejemplificó.

Reiteró que es necesario endurecer las leyes para evitar que se presenten casos de maltratos contra ancianos además de promover la cultura de la denuncia, pues en lo que va del año apenas hay registradas alrededor de 600, las cuales no representan el universo total de casos que ocurren.

“Hay partes como en Estados Unidos donde si maltratas a un adulto mayor te dan como 10 años de prisión y aquí no, falta énfasis; la Ley de los Adultos Mayores para el Estado de Sonora que se modifique”, puntualizó.