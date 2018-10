Tras presumir vida lujosa, ¡Gomita no tiene ni para pagar el gym!

La polémica Gomita nuevamente está en el ojo del huracán, en esta ocasión por un vídeo donde se le ve ejercitándose en un parque público al sur de la Ciudad de México.

Curiosamente la conductora hace unos días presumió llevar una vida repleta de viajes y compras en tiendas solo de marca, lo que hace que sus seguidores se pregunten si no tiene el suficiente dinero para pagar un gym de lujo, estilo de vida con el que parece estar familiarizándose…

Por si fuera poco no es un secreto que la ex conductora mantiene su “envidiable” figura a base de cirugías y no de ejercicio.

Fuente: SDP noticias