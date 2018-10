Aseguran casi por nada a los policías

Siguen muertes en separos policíacos

Suma otro punto el Secre del Trabajo

Engrillan elección de titular del IMCA

Aseguran por una “bicoca” a policías…Y finalmente se confirmó cuanto vale la vida de una policía municipal en Guaymas, al salir a flote que los cinco agentes que fueran acribillados por el “Narco” el pasado 4 de octubre sólo estaban asegurados con míseros $50 mil pesos, que es lo que le entregarían a sus deudos, por haber “arriesgado el pellejo”, a la hora de cuidar a los ciudadanos. De ese pelo.

O séase que eso comprueba la ironía, del como los guardianes del orden de ese puerto velan por la seguridad de esa comunidad, pero en la inseguridad de su integridad, por esas irrisorias aseguranzas con las que los tienen “protegidos”, que sí que rayan en la burla, por dicha cantidad no ser nada, ante el riesgo que implica el que a diario se jueguen su existencia, a la hora de enfrentar al hampa. ¡Pácatelas!

Y para quien dude lo anterior, ahí tienen que el regidor, Iván Rodríguez Nava, corroborara que la citada quinteta de policías abatidos estaba amparada por esa cobertura que apenas el pasado julio le contrataran a una empresa poco conocida, como es la denominada Seguros El Potosí, que quien sabe de donde se la sacaran, con vigencia del día 2 de ese mes, del presente 2018, a enero del 2019, es decir, por seis meses.

Por lo que esas son las condiciones de indefensión en las que laboran los “polis” guaymenses, de ahí el porque una y otra vez han ventilado que no se sienten respaldados por las instancias de las que dependen, motivo por el cual en su mayoría no se comprometen, como para echar el resto, y no es para menos, por de antemano saber el escaso valor que les dan, en caso de que llegaran a “ripear” o morir.

De ahí que sobre apuntillar que es una falta de protección, que muy seguramente que no es privativa de la corporación de esa localidad, sino que lo más probable es que el resto estén iguales o por el estilo, así que a como está la situación de insegura, por cada vez correr un mayor riesgo esos elementos policiales, sí que ya amerita que hagan algo a nivel legislativo, para procurarles que estén más seguros.

Si se toma en cuenta que lo que es hasta en el equipamiento policiaco les baratean o regatean, de ahí que no por nada es que en esa pasada y comentada masacre se denunciara, que uno de los rafagueados no sobreviviera a los balazos, por haberle atravesado el chaleco antibalas, debido a la mala calidad del mismo, ya que no contaba con las placas adecuadas para resistir esa clase de impactos. ¡Palos!

Es por eso del sentir que hay, de que lo mínimo que deben asegurarles a quienes tienen la misión de salvaguardar a la población, es el que consideren que están seguros y que en caso morirse en la raya sus familias quedarán bien aseguradas, no como sucede hoy en día, en que les darán esa ridícula suma que no les sirve para maldita la cosa, por lo que esa es la realidad que urge que les cambien. ¡Tómala!

Eso para que no sean en vano las muertes de Enrique Alamillo Romero, de 46 años; Marlon Isaías Dueñas, de 39; Dulce Alejandra Rojo Nava, de 20; Pedro Corral Velásquez, de 27; y Abraham García Coronado, de 51 años, y realmente accionen en pro de la mejoría de quienes tienen a su cargo esa peligrosa responsabilidad, por lo que así está el reto para la alcaldesa guaymense, Sara Valle. ¡Zaz!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Siguen muertes en separos policíacos…Ahora sí que por más autoridades que van y vienen, pero las que han seguido registrándose son las fatídicas negligencias ocurridas en los separos policíacos municipales, como en esta ocasión en los de la Comandancia Centro de Hermosillo, luego de que de nueva cuenta el pasado miércoles en la noche se ahorcara un detenido con su propia ropa. ¡Vóitelas!

Está vez la víctima de ese presunto extraño suicidio es una persona de nombre Héctor, de 38 años de edad, quien una hora antes había sido ingresada a esa barandilla, después de que alrededor de las 21:26 horas fuera arrestada en las calles Veracruz y 5 de Mayo, de la colonia 5 de Mayo, por escandalizar en la vía pública, al parecer por encontrarse bajo los efectos del alcohol o alguna droga. ¿Cómo la ven?

Aunque lo más “sospechudo” de ese mortal hecho, es que a la clásica luego luego salieran a justificar que justo en el cambio de guardia de los custodios y después de realizarse un recorrido de vigilancia por las celdas, es cuando el oficial en turno encontró al hombre ya sin vida y con una playera enredada al cuello, aunado a que no estaba compartiendo con nadie ese espacio carcelario. De ese tamaño.

De tal forma que ante esa enésima tragedia, es que las especulaciones no se hicieran esperar, en primer lugar por estar de no creerse que nadie se hubiera dado cuenta de esa muerte, como para haberla prevenido, cuando en teoría deben tenerlos vigilados, y en segundo por suponerse que ya habían prometido colocar cámaras de monitoreo, derivado de los decesos que se presentaran anteriormente.

Razón por la cual es que al primero que le está “pegando” ese trágico suceso, es al “Presi” de la Comisión Estatal de Derechos “Inhumanos” (CEDH), el por algo tachado de lento de Pedro González Avilés, por ser al que le correspondería haber velado porque se cumplieran con las medidas preventivas acordadas, en aras de contrarrestar esas tragedias y que por lo visto es hora de que no se han implementado. ¡Ñácas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Suma otro punto secretario del Trabajo…Dan cuenta que el que acaba de sumar otro punto a su favor, en su función de mediador y buen conciliador, es el secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela Ibarra, por como ahora resolvieran el conflicto laboral que durante 29 días mantuviera un grupo de empleados en la planta de procesos pecuarios o Ricer de Obregón, que es el antiguo rastro TIF. ¡Órale!

Toda vez que en base al diálogo y labor de convencimiento, es que Valenzuela Ibarra y compañía lograran un acuerdo con los 72 trabajadores, de un aproximado de 300, que estaban en un plantón permanente frente a las instalaciones de la empresa, por la disputa de la titularidad del contrato colectivo de trabajo, porque al final aceptaron una liquidación legal para que éste pasara a la CTM. ¡Qué tal!

Así se solucionó ese lío que ya había adquirido visos de un nudo de marinero, por como se complicara, pero a la postre se impuso la razón, de ahí que se reiniciaran las actividades en esa compañía, que principalmente procesa carne de cerdo para exportarla a Japón y Europa, una vez que pactaran y firmaran ese salomónico convenio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y todo mundo “tuticontento”.

Luego entonces a querer y no, pero con eso volvió a ponerse de manifiesto que Horacio es un buen componedor, aunado a que ese arreglo manda una buena señal, tocante a que en Sonora se cuenta con un ambiente propicio para las inversiones, a partir de que existen las condiciones para hacer valer la Ley laboral, al momento de velar por los intereses de los empresarios y la parte sindical. Así el acierto.

Y es que una vez más los patrones y la base obrera “fumaron la pipa de la paz”, ya que a pesar de las diferencias que pueda haber y la argumentación que haya de ambos lados, en última instancia a imperado la buena voluntad de abonarle a la productividad, con miras a que el empleo y la inversión continúen fluyendo en los positivos niveles que hasta ahora se han estado teniendo. De ese vuelo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Engrillan selección de titular del IMCA…Con la que vaya que han continuado haciéndola mucho de emoción”, como se dice popularmente, es con la designación del que habrá de presidir el Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), al trascender que el Ayuntamiento de Hermosillo ya tiene la terna de candidatos, pero hasta ahora no han querido “soltar prenda” de quienes son. Así la cerrazón.

Al aflorar que desde el pasado lunes los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura del Cabildo, así como la media docena de artistas que conformaron el jurado de selección, según esto ya eligieron a los tres aspirantes con los perfiles más adecuados para ocupar ese encargo, de un total de 34 que se apuntaran, entre el 28 de septiembre y 5 de octubre, como lo marcaba la convocatoria que lanzaran.

No obstante y que extraoficialmente se supiera que los finalistas o nominados serán María Dolores Rodríguez Tepezano, que es de extracción morenista y esposa del regidor, Armando Moreno; así como Diana Reyes González, ex directora de la Casa de la Cultura, es decir, de filiación prísta; y el violinista, David Camalich Landavazo, que es al que ven como el menos politizado, de ese ya engrillado proceso.

Aún y cuando es un secreto a voces, de que han hecho toda esa faramalla de elección, y según esto no para votar por el mejor prospecto, como habrán de hacerlo la próxima semana, en una sesión extraordinaria de los regidores, sino al parecer para impedir que llegue la controvertida de Rodríguez Tepezano, por ser la doña de Moreno, y con eso evitar un caso de nepotismo más. ¿Será?

Al de buena fuente correrse la voz, de que a María Dolores ya le tenían apalabrado ese “hue$o”, pero que a la hora de la hora terminaron por hacérselo “de agua”, de ahí el porque se estén yendo hasta las últimas consecuencias, para definir al titular del IMCA, es por eso que las apuestas estén entre la María Lola y Camalich Landavazo, la primera por representar a Morena y el segundo por ser el más natural.

